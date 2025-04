Filha de Gisele Bündchen é flagrada com padrasto em lancha de luxo em Miami

Em clima de pura sintonia, Vivian Lake, filha de Gisele Bündchen com o ex-marido Tom Brady, protagonizou um momento para lá de fofo ao lado do atual companheiro da mãe, o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, durante um passeio de lancha no último domingo (6), em Miami, na Flórida.

Com apenas 12 anos, Vivian mostrou que o vínculo com o padrasto vai muito além da formalidade. Nas imagens registradas por paparazzi, ela aparece sorrindo e tirando selfies com Joaquim, que, aos 35 anos, parece cada vez mais integrado à família da supermodelo. O momento descontraído entre os dois chamou atenção pela leveza e espontaneidade, com risadas trocadas na área externa da embarcação de luxo.

Além de Vivian, o passeio também contou com a presença de Benjamin, de 15 anos, primogênito de Gisele com o astro do futebol americano. Vale lembrar que, em fevereiro deste ano, a família cresceu: Gisele deu à luz ao seu primeiro filho com Joaquim, reforçando ainda mais os laços entre o casal.

A imagem da menina ao lado do novo amor da mãe tem repercutido nas redes sociais como símbolo de uma convivência harmoniosa e afetiva. Fãs da top model celebraram o momento e elogiaram a maneira como Gisele tem conduzido a nova fase da vida pessoal, mantendo o bem-estar dos filhos como prioridade.