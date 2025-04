Leonardo Avalanche Presidente do PRTB quer resgatar aliança histórica com Bolsonaro e projeta protagonismo em 2026 com Pablo Marçal e mira nome de Michelle

Em 2018, o Brasil elegeu J,air Bolsonaro presidente da República ao lado de um vice do PRTB, o general Hamilton Mourão. A aliança consolidou valores que ressoam até hoje: Deus, Pátria e Família.



Agora, sob a liderança de Leonardo Avalanche, o PRTB volta a ocupar espaço central na política nacional, apresentando o nome de Pablo Marçal como pré-candidato à Presidência em 2026. Com discurso firme, renovação interna e forte identidade conservadora, o partido busca liderar uma nova fase da direita brasileira.



Com o histórico de sucesso dessa união, o PRTB sinaliza que deseja novamente caminhar ao lado de Bolsonaro. A ideia de compor uma chapa com um vice indicado por ele — fortalecendo a base conservadora e reunificando as forças da direita — vem sendo bem recebida por lideranças do partido. Entre os nomes lembrados com carinho e respeito, destaca-se o de Michelle Bolsonaro, que representa com autenticidade os valores cristãos, a força da mulher brasileira e a defesa da família.



“O PRTB ajudou a mudar a história do Brasil em 2018 e está pronto para fazê-lo novamente em 2026”, afirma Avalanche. “Nosso papel é unir lideranças que realmente amam esta nação. A aliança que começou lá atrás pode, mais uma vez, ser decisiva para o futuro do Brasil.”