Regulamentação Profissional Gera Debate Entre Categoria e Órgãos

A intensificação da fiscalização por parte do Crea-MG (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais) sobre atividades exercidas por eletricistas tem gerado tensão na categoria em Belo Horizonte. A polêmica envolve os limites de atuação dos profissionais e a obrigatoriedade de registro no conselho para determinados serviços.

Segundo o Crea-MG, instalações elétricas que envolvam projetos acima de determinada potência devem ser executadas exclusivamente por engenheiros eletricistas registrados no órgão. A medida tem provocado reações entre trabalhadores autônomos, que alegam cerceamento profissional.

"Trabalho há 20 anos na área e sempre fiz instalações residenciais sem problema. Agora querem que eu pare de trabalhar porque não tenho diploma de engenharia", reclama Antônio Silva, eletricista autônomo que atua na região do Barreiro.

O presidente do Crea-MG, engenheiro Roberto Euclydes, defende a fiscalização como medida de segurança. "Não se trata de perseguição profissional, mas de proteção à sociedade. Instalações mal executadas podem causar incêndios e mortes", argumenta.

A disputa ganhou contornos judiciais. O Sindicato dos Eletricistas entrou com ação no Tribunal Regional do Trabalho questionando as limitações impostas pelo conselho. A categoria argumenta que existe legislação específica que regulamenta a profissão de eletricista, garantindo o direito de execução de serviços básicos.

Do outro lado, o Crea sustenta que a Lei Federal 5.194/66, que regulamenta as profissões de engenheiro e arquiteto, é clara ao estabelecer competências exclusivas para determinadas atividades técnicas.

O impasse tem reflexos práticos no mercado. Muitos consumidores relatam dificuldades para encontrar profissionais dispostos a assinar responsabilidade técnica por instalações mais complexas, o que tem elevado os custos dos serviços.

A Câmara Municipal de Belo Horizonte deve votar nas próximas semanas um projeto de lei que pretende estabelecer critérios mais claros para a atuação de eletricistas na cidade, buscando conciliar segurança técnica e acesso da população aos serviços.