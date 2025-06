Ivete Sangalo lança turnê "Ivete Clareou" em homenagem ao samba e ao legado

A força do samba vai ganhar uma nova luz em 2025. Ivete Sangalo anunciou nesta terça-feira (17) a turnê inédita“Ivete Clareou”, um tributo emocionante à inesquecível Clara Nunes, ícone da música brasileira. O projeto é mais do que uma homenagem: é uma celebração sensível e vibrante da história, da cultura afro-brasileira e da alma do samba.

Com estreia marcada para o dia 25 de outubro em São Paulo, a turnê percorrerá outras quatro capitais brasileiras, levando ao público um espetáculo que une reverência, inovação e paixão pela música. As datas confirmadas incluem Belo Horizonte (1º de novembro),Rio de Janeiro (22 de novembro),Salvador (30 de novembro)ePorto Alegre (13 de dezembro). Os ingressos estarão disponíveis a partir de 8 de julho, pela plataforma Ingresse.

Um tributo à grande dama do samba

A ideia da turnê surgiu do desejo pessoal de Ivete de reverenciar uma de suas maiores inspirações. “O samba sempre esteve presente na minha vida, desde a infância até hoje. Faz parte da minha formação musical e da minha identidade como artista”, declarou a cantora baiana, visivelmente emocionada com o projeto.

“Ivete Clareou” remete diretamente à mineira Clara Nunes, uma das artistas mais revolucionárias da música nacional. O título da turnê simboliza também luz, renovação e alegria — pilares que nortearão cada momento do show.

Muito além de um show

O espetáculo foi pensado como uma imersão completa no universo do samba. Desde o figurino inspirado nas cores e elementos do candomblé e da cultura popular, até a cenografia que transporta o público para as raízes mais profundas do Brasil, tudo foi criado para emocionar e encantar.

No repertório, estarão releituras marcantes de sucessos eternizados por Clara Nunes, como“O Mar Serenou”,“Conto de Areia”e“Coração Leviano”, além de surpresas musicais que mostrarão o toque pessoal e a versatilidade de Ivete dentro do gênero.

Clara Nunes: uma voz eterna

Natural de Minas Gerais, Clara Nunes foi uma mulher à frente de seu tempo. Tornou-se a primeira cantora brasileira a ultrapassar a marca de 100 mil discos vendidos, em uma época em que o mercado fonográfico era dominado por homens. Sua ligação com a religiosidade, o samba de raiz e a cultura afro-brasileira a transformou em símbolo de representatividade.

Mais do que cantar samba, Clara viveu e defendeu suas origens — algo que Ivete faz questão de destacar neste novo trabalho. “A Clara é uma referência de força, talento e brasilidade. Homenageá-la é lembrar de onde viemos e para onde queremos ir como cultura”, disse Ivete.

Um espetáculo para celebrar e refletir

Para Tiago Maia, sócio da Super Sounds, produtora responsável pela turnê ao lado da IESSI, o projeto é um verdadeiro encontro de gerações. “A Ivete tem uma ligação genuína com o samba. Essa turnê é uma oportunidade de materializar esse afeto em um espetáculo que vai emocionar, fazer dançar e também refletir sobre a importância de figuras como Clara Nunes”, afirmou.

Com mais de 30 anos de carreira, Ivete Sangalo segue surpreendendo o público e reafirmando seu amor pela música brasileira. “Ivete Clareou” promete ser um dos marcos mais poéticos e sensíveis da trajetória da artista, unindo passado e presente em um mesmo palco.