Repórter da Band agride jornalista da Record e emissora revela punição

A Band emitiu um comunicado oficial na noite desta terça-feira (1º/7) após a repercussão de um vídeo em que o repórter Lucas Martins aparece empurrando a jornalista Grace Abdou, da Record TV, durante a cobertura do desaparecimento de duas adolescentes na cidade de Alumínio, interior de São Paulo.

O repórter da Band empurrando a repórter da Record ao vivo. Que selvageria! pic.twitter.com/YYpkJnY7Cu — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) July 1, 2025

As imagens, que circularam nas redes sociais, mostram o momento exato em que Lucas utiliza o braço para afastar Grace e tentar alcançar uma fonte entrevistada. A atitude causou revolta entre internautas e levou a Record a registrar um boletim de ocorrência contra o jornalista. A cena, considerada desrespeitosa, acendeu um alerta sobre o tratamento entre colegas de profissão em situações de grande tensão jornalística.

Em nota enviada à imprensa, a Band afirmou que “não compactua com o episódio” e confirmou que Lucas Martins foi advertido internamente, além de ter feito uma retratação pública. A emissora também enfatizou seu compromisso com o respeito entre os profissionais e destacou a importância da valorização do trabalho feminino em sua equipe. “A Band se coloca à disposição de Grace Abdou e da Record TV, com o sincero desejo de que o episódio seja superado com respeito e que situações como essa não voltem a se repetir”, pontuou o texto.

A jornalista Grace Abdou ainda não se manifestou publicamente sobre o ocorrido. Já a Record, por sua vez, foi categórica em seu posicionamento e afirmou que repudia a atitude do repórter da concorrente, garantindo que medidas judiciais estão sendo tomadas.

O caso segue gerando repercussão e levanta discussões sobre os limites da concorrência entre emissoras diante de coberturas sensíveis. Enquanto o público se divide entre críticas e apoio, a pressão por atitudes mais respeitosas entre colegas de profissão aumenta nos bastidores da televisão.