Aos 25 anos, Ana Rocha celebra trajetória na IBM, fala sobre empreendedorismo e influência digital

Ana Rocha tem 25 anos, é gerente sênior da IBM e também influenciadora nas redes sociais, onde fala sobre carreira, liderança e desenvolvimento pessoal. Ela largou a faculdade de Engenharia na Unicamp para focar no mercado corporativo e se tornou a gerente mais jovem do Brasil em uma multinacional com 90 mil funcionários. “Entendi que meu futuro não dependia do diploma, mas do que eu entregava no dia a dia”, resume.



Com uma trajetória que começou aos 12 anos, vendendo toucas, e passou por aulas de inglês e trabalhos em buffets, Ana sempre buscou independência e resultados. Aos 19, foi contratada pela IBM após uma entrevista dentro de um ônibus. Desde então, cresceu rápido e lidera hoje projetos em quatro continentes, atendendo clientes como FedEx e Hertz.



Nas redes sociais, compartilha suas experiências no mundo corporativo e ajuda mulheres que querem construir uma carreira sólida. Criou a NERA Education, plataforma que oferece mentorias e conteúdos sobre liderança feminina. “Ninguém ensina postura e liderança na faculdade, mas essas são as habilidades que mudam sua carreira”, afirma.



Ela também fala abertamente sobre machismo e inseguranças que enfrentou no início da carreira. Para Ana, o diferencial está na forma como você reage aos desafios. “O machismo existe, mas eu escolhi que isso não me definisse. O que define a gente é a postura e a entrega”, explica.



Hoje, ela celebra o equilíbrio entre carreira e vida pessoal e quer mostrar que é possível ter sucesso profissional sem abrir mão daquilo que realmente importa. “Trabalho é importante, mas não é tudo. A carreira é só o meio, não o fim”, conclui.