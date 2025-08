Filipe Jaeger, assume cargo de COO de um dos principais grupos

O Grupo Kefraya, referência nacional no setor de educação odontomédica, anunciou recentemente

Filipe Jaeger como seu novo Chief Operating Officer (COO). Médico, cirurgião bucomaxilofacial, com

ampla formação acadêmica, incluindo pós-doutorado pela UFMG, Filipe também é fundador e sócio

da Maxillofacialtips, do Instituto de Treinamento em Cadáveres de Belo Horizonte (ITC-BH), de outras

startups na área da saúde e autor de quatro best-sellers.



Filipe traz uma combinação rara de experiência clínica, visão educacional e capacidade de gestão

estratégica. O anúncio aconteceu logo após seu retorno de um fellowship na Harvard Medical School

(EUA). Com uma trajetória marcada por inovação, liderança acadêmica e forte atuação internacional,

Filipe chega à posição com a missão de fortalecer a operação e acelerar o crescimento sustentável

do grupo.

Filipe Jaeger (foto: Filipe Jaeger)

— “Recebi esse convite com uma honra imensa. Sei da grandeza e da responsabilidade que o

desafio representa. Muito mais do que uma posição, encaro essa oportunidade como um privilégio de

estar ao lado de profissionais incríveis que tanto admiro, de aprender com eles todos os dias e de

contribuir com algo que acredito profundamente: uma educação em saúde que una excelência,

propósito, visão de futuro e crescimento sustentável. Acreditar na formação de qualidade é acreditar

no poder de transformação não só da vida do aluno, mas também de cada pessoa que será

impactada pelo cuidado e pelo conhecimento que ele carrega.” — diz Filipe Jaeger.



Hoje, liderado pelos empresários Dr. Mohamad Hussein Abou Wadi e Chaim Zaher, o Grupo Kefraya

é um dos maiores ecossistemas de educação em saúde do Brasil, com atuação estratégica em

diferentes níveis de formação. Entre suas marcas estão o IOA (Instituto Orofacial das Américas),

referência nacional na graduação e em cursos de pós-graduação em odontologia; o ITC, pioneiro e

referência mundial em treinamento prático e anatomia aplicada; o Lapidare, especializado em

pós-graduação médica; a MyDoctor, recém-lançada graduação em medicina do grupo que conta com

estrutura de ponta; e a Jovié, marca que conecta biomedicina, estética e empreendedorismo

feminino.



Com dezenas de unidades espalhadas pelo país, o Grupo Kefraya se destaca por seu compromisso

com a excelência acadêmica, inovação e impacto real na formação de profissionais da saúde.

Filipe estará à frente de todas as operações do grupo, ao lado de outros diretores de destaque

nacional, como o Prof. Hubert Basques (CEO), Tiago Swidzinski (PMO) e Eduardo Monzillo (CFO) e

já mira a internacionalização do Grupo Kefraya.



— “A vivência acadêmica nos EUA me permitiu enxergar que o nosso ensino precisa ser, de fato,

globalizado. A qualidade do que fazemos aqui no Brasil, com dedicação, ciência e propósito, merece

ser compartilhada além das nossas fronteiras. A internacionalização não é apenas uma meta de

crescimento institucional e sim uma responsabilidade com o conhecimento que transforma. É sobre

criar pontes entre culturas, conectar alunos e professores ao que há de mais moderno no mundo e,

acima de tudo, mostrar que a educação em saúde feita no Brasil pode ser uma referência global.

Levar o nosso grupo para o cenário internacional é dar voz ao nosso jeito de ensinar, cuidar e

ampliar o impacto positivo que já geramos por aqui.” — finaliza Filipe Jaeger.