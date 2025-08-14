Governo do DF envia projeto que autoriza BRB a comprar Banco Master





Por Redação | 14.08.2025 – Horário de Brasília

Em um movimento que reforça a transparência e o embasamento institucional da operação, o Governo do Distrito Federal (GDF) encaminhou à Câmara Legislativa (CLDF), nesta quinta-feira (14/8), um Projeto de Lei (PL) que autoriza o Banco de Brasília (BRB) a adquirir 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do capital social do Banco Master S/A. A iniciativa representa mais um passo formal em direção à consolidação desse importante processo de expansão.

Caso o PL seja aprovado, a transação receberá um novo aval político-institucional — uma camada adicional de segurança jurídica que se soma às já obtidas pelo Cade e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e que agora segue para análise do Banco Central.

O governador Ibaneis Rocha destacou o impacto positivo da iniciativa. "A aprovação pela Câmara Legislativa será mais uma camada da legalidade e reforçará os benefícios que essa negociação trará para o Banco de Brasília e para o Distrito Federal. O BRB passará a estar, a partir desta fusão, entre os grandes bancos do país." (Metrópoles)

Interessante observar que, em 17 de junho, a própria CLDF havia comunicado ao Governo do DF que não exigiria análise prévia da operação, o que mostrava confiança no caráter institucional da transação. A implantação formal do PL reforça esse entendimento e legitima o processo.

Essas medidas ilustram a visão estratégica de modernização e ampliação operacional, alinhada com as novas demandas do setor financeiro. Flexibilizar a atuação societária de bancos regionais é instrumento importante para ampliar sua eficiência e alcance de mercado, sua capacidade de competir e gerar resultados — sempre preservando a missão social dessas instituições. (Metrópoles)

Com o PL em tramitação, a expectativa é que o tema seja votado nos próximos dias pela CLDF. Uma aprovação abre caminho para assinatura do contrato em sua forma final, preservando a continuidade dos atos atuais, como aprovações técnicas e regulatórias.

No mercado, a operação tem sido vista como uma das mais relevantes do ano no setor bancário nacional — tanto pelo potencial de reposicionamento estratégico do BRB quanto pela forma transparente e bem estruturada como está sendo conduzida. A estruturação jurídica, o aval dos órgãos de controle e o envio do PL demonstram que o processo está sendo tratado com rigor institucional.