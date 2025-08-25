Paquetá absolvido em caso de apostas vira alvo do Tottenham na Europa

Lucas Paquetá foi bsolvido das acusações de manipulação ligadas ao mercado de apostas por uma Comissão Reguladora independente, o meia de 27 anos entrou na mira do Tottenham, que busca reforçar o elenco antes do fim da janela de transferências. Segundo o jornal inglês Daily Mail, o clube londrino avalia uma proposta pelo brasileiro após não avançar na negociação por Eberechi Eze. O Aston Villa também aparece como interessado e monitora a situação.

A possibilidade é vista com bons olhos pelo jogador, que considera o peso de atuar em um time com vaga garantida na atual edição da UEFA Champions League. O cenário abre espaço para uma guinada na carreira do atleta, que desde 2022 veste a camisa do West Ham.

A Federação Inglesa (FA) havia informado no fim de julho que não conseguiu comprovar as acusações principais relacionadas à Regra E5.1, que tratava de suposta manipulação de cartões. A entidade registrou apenas violações à Regra F3, ligadas a falhas de cooperação durante a investigação, o que encerrou o caso esportivo que ameaçava a carreira de Paquetá.

Enquanto isso, o Tottenham também mantém conversas por Savinho, atacante do Manchester City, e de acordo com a imprensa inglesa, estaria disposto a investir mais de £ 60 milhões para fechar a contratação ainda nesta semana.

Dentro de campo, Paquetá mostrou foco mesmo em meio à turbulência. Na última sexta-feira (22/8), marcou o gol do West Ham na derrota por 5 a 1 para o Chelsea, em confronto válido pela Premier League. A absolvição e o interesse de gigantes agora abrem um novo capítulo para o brasileiro, que pode estar prestes a dar um passo ainda maior em sua trajetória no futebol europeu.