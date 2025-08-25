InícioColunistas#Fabiano Moraes
Entenda

Paquetá absolvido em caso de apostas vira alvo do Tottenham na Europa

Livre das acusações, meia brasileiro de 27 anos desperta interesse de gigantes da Premier League.

Paquetá - (crédito: Reprodução/Instagram)
Paquetá - (crédito: Reprodução/Instagram)

Lucas Paquetá foi bsolvido das acusações de manipulação ligadas ao mercado de apostas por uma Comissão Reguladora independente, o meia de 27 anos entrou na mira do Tottenham, que busca reforçar o elenco antes do fim da janela de transferências. Segundo o jornal inglês Daily Mail, o clube londrino avalia uma proposta pelo brasileiro após não avançar na negociação por Eberechi Eze. O Aston Villa também aparece como interessado e monitora a situação.

A possibilidade é vista com bons olhos pelo jogador, que considera o peso de atuar em um time com vaga garantida na atual edição da UEFA Champions League. O cenário abre espaço para uma guinada na carreira do atleta, que desde 2022 veste a camisa do West Ham.

A Federação Inglesa (FA) havia informado no fim de julho que não conseguiu comprovar as acusações principais relacionadas à Regra E5.1, que tratava de suposta manipulação de cartões. A entidade registrou apenas violações à Regra F3, ligadas a falhas de cooperação durante a investigação, o que encerrou o caso esportivo que ameaçava a carreira de Paquetá.

Enquanto isso, o Tottenham também mantém conversas por Savinho, atacante do Manchester City, e de acordo com a imprensa inglesa, estaria disposto a investir mais de £ 60 milhões para fechar a contratação ainda nesta semana.

Saiba Mais

Dentro de campo, Paquetá mostrou foco mesmo em meio à turbulência. Na última sexta-feira (22/8), marcou o gol do West Ham na derrota por 5 a 1 para o Chelsea, em confronto válido pela Premier League. A absolvição e o interesse de gigantes agora abrem um novo capítulo para o brasileiro, que pode estar prestes a dar um passo ainda maior em sua trajetória no futebol europeu.

FM
FM

Fabiano Moraes

    Por Fabiano Moraes
    postado em 25/08/2025 14:00
    x