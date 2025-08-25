Imersão Discovery 2025 consolida evolução do marketing digital com presença física e online





Entre os dias 21 e 23 de agosto, o Villa Blue Tree, em São Paulo, foi palco da Imersão Discovery 2025, promovida pelo Grupo?XFlow. Reconhecida como um dos eventos mais relevantes para o universo dos lançamentos digitais, a edição atraiu cerca de 3 mil participantes, sendo 1 mil presenciais e 2 mil online, consolidando sua força híbrida

Com aproximadamente 30 horas de conteúdo inédito, a programação incluiu palestras, painéis e dinâmicas com nomes de peso como Micha Menezes, Cadu Neiva, Duda Vieira, além de Leandro Ferrari, que conduziu a imersão e aproveitou a ocasião para lançar a mentoria “Scale Black”, um programa voltado à elite do marketing digital

“A Imersão Discovery é um divisor de água para quem quer escalar audiência com inteligência e construir receita, com conselhos de referências do mercado”, afirmou Ferrari, reforçando sua missão de elevar o patamar dos lançadores digitais brasileiros

O evento foi marcado por uma curadoria estratégica, voltada à profissionalização dos lançamentos. Segundo dados do Grupo?XFlow, 86% dos participantes ocupam cargos estratégicos, com faturamento médio anual acima de R$?550 mil, e o perfil incluiu coprodutores, mentores, gestores de tráfego, copywriters e especialistas em BI

Para marcas interessadas em visibilidade qualificada, a Imersão ofereceu cotas de patrocínio como Master, Diamond e Gold, além de espaços como Lounge Premium e Naming Rights da transmissão virtual

Com números como esses, fica claro que a Imersão Discovery 2025 cumpriu seu papel de conectar conteúdos estratégicos a pessoas com poder de execução, reforçando sua posição como encontro obrigatório para quem deseja escalar de forma consistente e estruturada no mercado digital.