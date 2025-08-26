Ex-mulher de Bolsonaro é feita refém em assalto tenso no Rio

A manhã desta segunda-feira (25/8) a primeira esposa de Jair Bolsonaro e mãe de Flávio, Carlos e Eduardo, Rogéria Nantes Braga, 65 anos, foi surpreendida por criminosos armados no interior do Rio de Janeiro e feita de refém.

A notícia foi confirmada por Eduardo Bolsonaro, que relatou o desespero da mãe e dos avós, que estavam juntos, diante da violência. De acordo com ele, a família ficou sob a mira de armas enquanto os bandidos roubavam o carro em que estavam. O crime, que terminou com a fuga dos assaltantes, deixou todos em estado de choque.

Rogéria foi a primeira esposa do ex-presidente e esteve ao lado dele nos anos iniciais de sua carreira política. Formada em publicidade e com pós-graduação em comunicação e administração empresarial, ela também seguiu trajetória própria no cenário político. Eleita vereadora do Rio de Janeiro por duas vezes, exerceu o primeiro mandato entre 1993 e 1996, período em que ainda era casada, e o segundo entre 1997 e 2000, já em meio à separação.

O casamento, que chegou ao fim em 1997, foi cercado de polêmicas. Naquele mesmo ano, Ana Cristina Valle engravidou de Bolsonaro, o que acelerou a ruptura. O divórcio só foi oficializado em 1999, mas o fim da relação foi marcado por disputas políticas. Em um episódio marcante, Bolsonaro barrou a ex de usar seu sobrenome em campanhas e lançou o filho Carlos, então com 17 anos, para concorrer contra a própria mãe.

Mesmo após os embates, Rogéria manteve vínculo cordial com o ex-marido e chegou a se posicionar em apoio a ele nas redes sociais. Filiada ao PL, não disputa eleições desde 2020 e leva uma vida mais discreta.