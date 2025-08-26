ATrinca Real Estate Conference reúne 4 mil profissionais em São Paulo e movimenta R$ 5 bilhões em negócios

A ATrinca Real Estate Conference, realizada em 19 de agosto no Vibra São Paulo, consolidou-se como o maior encontro imobiliário já promovido em um único dia no país. O evento, idealizado pela ATrinca Real Estate, composta por Cézar Haik, Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel Jota, reuniu mais de 4 mil corretores, incorporadores e empresários para uma noite de palestras, networking e geração de negócios.



A ATrinca reforçou no evento sua proposta de transformar o mercado por meio de educação, negócios e união. “Acreditamos que educação é o alicerce, que negócios são o motor e que união é a força capaz de mover tudo”, destacou Haik.



A programação foi organizada em três eixos: visibilidade estratégica, voltada ao fortalecimento de marcas pessoais e empresariais; ambiente de geração de negócios, com conexões entre incorporadoras, compradores e parceiros; e aceleração profissional, com mentorias práticas de quem já construiu resultados concretos no setor.



Como anfitriões do encontro, Caio Carneiro abriu a noite abordando performance em vendas e gestão de comissões. Em seguida, Cézar Haik destacou o papel da liderança na formação de equipes de alta performance. Joel Jota trouxe reflexões sobre a construção de autoridade nas redes sociais e Flávio Augusto encerrou com uma visão sobre educação empresarial e transformação do mercado.

Um movimento para além do evento



Durante a conferência, a ATrinca apresentou seu manifesto, reforçando que o setor imobiliário é mais do que uma atividade econômica: é um movimento de educação e colaboração.

“No começo, tudo é visão. O sonho de transformar terrenos em história. De construir não apenas prédios, mas legados. Acreditamos que educação é o alicerce, que negócios são o motor e que união é a força capaz de mover tudo. Aqui, o conhecimento se transforma em estratégia, a estratégia em ação, e a ação em resultado”, afirmou Cézar Haik.



Para Haik, essa visão exige mudança de postura. “O corretor que apenas negocia está ficando para trás. Hoje, vender não é mais sobre produto, e sim sobre conhecimento, influência e posicionamento”, completou.



O setor imobiliário representa 7% do PIB brasileiro, segundo a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). Pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, divulgada em julho, aponta que 62% dos investidores consideram os imóveis como a principal alternativa de preservação patrimonial em 2025, à frente da renda fixa e dos fundos imobiliários.



O impacto da ATrinca Real Estate vai além do encontro no Vibra São Paulo. O ecossistema, que reúne mais de 2 mil profissionais ativos, já soma R$ 4 bilhões em desenvolvimento e R$ 5 bilhões movimentados em negócios, segundo dados da organização.