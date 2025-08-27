Com altas taxas de falência e ansiedade, Brasília inspira alerta sobre travas emocionais e relacionais

Natural de Brasília, o criador da Teoria da Permissão propõe nova abordagem para lidar com crises de saúde, relacionamentos e finanças A capital do país lidera o ranking nacional de cidades com o maior número de microempreendedores individuais (MEIs), segundo dados do Governo Federal. No entanto, a cidade também registra uma taxa preocupante de falências e inadimplência entre pequenas empresas. No campo da saúde mental, o cenário é igualmente delicado: segundo a Fundação Getúlio Vargas, 49% dos profissionais brasileiros convivem com ansiedade clínica. Já no âmbito pessoal, estudo da PUC-SP aponta que a maioria dos divórcios poderia ser evitada com mais maturidade relacional. A combinação desses fatores, instabilidade financeira, sofrimento emocional e rupturas afetivas, acende um sinal de alerta. Para o terapeuta Elton Euler, criador da?Teoria da Permissão, a raiz desses problemas é relacional. Em outras palavras, crises de diferentes naturezas tem origem em padrões inconscientes que afetam a forma como cada pessoa se relaciona consigo mesma, com os outros e com seus próprios limites. “A Permissão é o que define se você vai ou não conseguir. Não basta saber o que fazer. Tem gente que sabe, mas não faz. E isso quase sempre tem origem em relações mal resolvidas. Por isso dizemos que toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações”, explica Elton. De 1º a 3 de setembro, Euler conduzirá a imersão gratuita e online?"O Resgate dos Otimistas", promovida pela Aliança Divergente, um ecossistema internacional de desenvolvimento humano, presente em mais de 60 países e que já impactou mais de 50 milhões de pessoas em seus eventos. O objetivo do evento é apresentar uma nova perspectiva sobre as travas emocionais que impactam os campos da saúde, das finanças e dos relacionamentos. A proposta da imersão é provocar uma mudança profunda na forma como cada participante se posiciona diante dos padrões que o travam. Durante a programação, os participantes terão acesso a um diagnóstico de bloqueio de Permissão para que possam entender quem ou o que está impedindo esta pessoa de progredir. Dividido em três encontros, todos dedicados as principais frentes de travas, o evento pretende mostrar que a verdadeira trava não está no mundo externo, mas dentro de cada indivíduo e sempre com origem em suas relações. Um método que atravessa diagnósticos A força do método não está apenas nos números, mas nas histórias que começam a emergir em centenas de depoimentos reais. Histórias muitas vezes chocantes, quase que difícil de acreditar para quem ainda não testou o método. Um desses casos é da psicóloga Bianca Souza, 40 anos, diagnosticada com endometriose profunda e sem esperanças médicas de gestação. Após ingressar na Aliança, em poucos meses, engravidou naturalmente. “Não foi milagre, foi reconexão. Meu corpo respondeu quando minha história começou a fazer sentido de novo”, diz. Outro caso "intrigante" é o de uma colaboradora recém-contratada que enfrentava amenorreia havia nove anos, consequência de anorexia nervosa. Dois dias após iniciar suas atividades na empresa, utilizar a plataforma e assistir a um único conteúdo da trilha proposta para quem tem acesso ao conteúdo, sua menstruação retornou espontaneamente. “Ninguém me tocou, não tomei nada. Só mudei a forma como percebia minha própria história. E isso mexeu com meu corpo”, relatou. “O que muda a vida não é um novo lugar, é uma nova postura”, conclui Elton.