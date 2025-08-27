Especializada em uniformes corporativos, a CM Confecção se destaca também em eventos

Em eventos, a CM Confecção além de produzir os uniformes dos participantes, staff e convidados, faz a decoração do ambiente,Criada em 2012, a CM Confecção é uma empresa especializada em uniformes corporativos, eventos, shows, gastronomia e esportivos. A equipe trabalha desde a criação, modelagem, corte, costura, serigrafia, bordado até o acabamento, chegandotudo em perfeito estado para os clientes.Nos eventos, a marca além de produzir os uniformes dos participantes, staff e convidados, faz a decoração do ambiente, tudo em tecidos altamente qualificados para cada ocasião. "Nos eventos esportivos temos cuidados na escolha dos tecidos feitos a partir de fibras nobres com proteção UV, tecnologia antimicrobiana e secagem rápida para um bem estar e conforto dos participantes. Nos corporativos sempre pensando no conforto e elegância da equipe", explica a empresa.A CM Confeção trabalha com clientes diretos e através de agências de marketing de todo o país. BMW, Tegra, Suzuki, Mitsubishi ,Honda , Suhai, Tegra, Suzuki, Mitsubishi, Honda, Itaú, Bradesco, Vivo Claro, Sorvetes Los Los e Enel estão entre os clientes da empresa.