Vaidade, vaidade...É tudo vento.

Ao abrir diariamente nossas redes sociais – sejam quais forem, pois as preferencias e opções são muitas, nos deparamos com um exercito de pessoas tentando demonstrar suas vidas ativas e glamurosas. Tem gente que se pega malhando na academia com a famosa “boquinha” digna de um merchan da grife boca rosa - uma bela dose de preenchimento sempre se faz presente. Idade para isso, não existe. 8/80. Outros intrépidos saem mostrando seus bíceps malhados, em perfeita harmonia com o volume de anabolizantes consumido em cenas épicas que dariam inveja ao time de 300 de Spartacus ou ao personagem Rocky Balboa em seus tempos áureos. Sem ressalvas, todos com roupinha da moda, deixando claro o status daquilo que postam. Em alguns casos as hashtags ficam explicitas para que não reste duvida de que são patrocinados por marcas, ou que gostam mesmo de “causar”. Esses são apenas alguns dos inúmeros exemplos que podemos listar. E Vc sabe disso. O caos é generalizado.



Nem comento das dancinhas...essas estão mais para o fim dos tempos.

Viagens = Postagens.

Restaurantes caros = postagens.

Carros luxuosos (mesmo com a conta bancaria sangrando em prestações infinitas) = dá-lhe postagem.

A cada semana, reels, feeds e vídeos longos/curtos nos levam a crer que nada é o suficiente para aqueles que querem os 15 minutos de fama – assim como preconizava Wendy Warrol. Nas redes socias assim como na vida real, todos querem ter seu dia de influencer. Querem criar algum tipo de conteúdo e, se possível, ter um exército de fãs. Se por um lado temos o polo ativo acima descrito do outro lado estão aqueles que passam seus dias consumindo a vida como ela é. Ou como deveria ser – só que dos outros.

O que estamos vivendo é uma grande fogueira de vaidades que, em sua grande maioria nos transforma em expectadores de um reality show da vida real. BBB que se cuide.

As redes sociais e seus aplicativos chegaram a um nível de produção inimaginável, que segundo recente relatório da DE-CIX nossa biblioteca virtual conhecida como “nuvem” produziu mais de (122 Zetabytes). Sorte distinta não coube ao tráfego global de dados que aumentou em 2023 23%, atingindo 59 exabytes. Toda essa imensidão de espaço virtual se difere em muito das referências antigas sobre produção e armazenamento de conteúdo como a Biblioteca de Alexandria no Egito.

Considerada a primeira universidade do mundo pelo volume de pesquisas e estudos ali contemplados, Alexandria propagava a sabedoria em todas as suas essências e continha segundo especialistas exemplares de todas as literaturas do mundo além de locais para palestras, debates intelectuais e científicos incluindo ao seu escopo um museu. Os gregos se foram, a biblioteca foi queimada e demolida e nos resta hoje o grande oraculo Google para nos trazer a tona aquilo que buscamos. Sim, o Google também tem um vasto acervo de pesquisas, teses, investigações e toda sorte de heranças acadêmicas e culturais. A diferença está exatamente naquilo que sopramos em termos de interesse para o conhecimento. Não será por meio de postagens egocêntricas e dos fuxicos da vida alheia que vamos renovar a esperança. Precisamos urgentemente entender como a tecnologia pode nos ajudar a verdadeiramente termos um espaço para o conteúdo de qualidade sem que nos tornemos vitimas de aparelhos celulares e aplicativos que nos deixam, para além de viciados, inaptos a pensar. Se conseguirmos voltar a produzir e o mais importante, consumir conteúdos de qualidade, espaço para suas postagens é o que não vai faltar.

Pense nisso.