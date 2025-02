MARTTE inicia preparativos para o Carnaval com a inédita 'Água de Coco'

Abrindo alas para seus lançamentos em 2025, MARTTE apresentará em primeira mão para o público durante a festa mais popular do país seu novo single, Água de Coco. O material é o terceiro lançado em parceria com a Algohits e carrega consigo o espírito do verão.

Destaque do novo cenário de pop e R&B nacional, MARTTE mistura em seus sons elementos do afrobeat e da música popular brasileira. O artista teve seu álbum de estreia, Vem Bem Vindo, indicado como álbum do ano pela Redbull com mais de 3 milhões de streams no Spotify.

Além disso, seu segundo álbum Amor é Arte também foi bem recebido pelo público com direito a lançamento dentro da plataforma do SESC. O cantor também se destaca no TikTok onde soma mais de 200 mil seguidores, tendo integrado o projeto de artistas emergentes da plataforma, Generation NXT, tendo circulado pelos principais palcos e festivais do país.

Sol, praia e vibe refrescante, é essa a trilha sonora para momentos que inspirem liberdade e memórias de verão. É apostando nessa energia que tem tudo a ver com o clima de festa do carnaval que o músico paulistano optou por ligar a caixa de som e apresentar o single em primeira mão diretamente de um dos maiores blocos de rua da cidade.

No embalo do ritmo contagiante do afrobeat e pronta para invadir as ruas, MARTTE quer colocar todo mundo para dançar e curtir o momento. A grande estreia acontece no Bloco Lua Vai, cortejo que acontece em São Paulo desde 2017 e que terá como casa as ruas da Bag

rra Funda.

O Bloco Lua Vai é perfeito para os amantes do pagode dos anos 1990, onde sucessos como Eu Me Apaixonei Pela Pessoa Errada (Exaltasamba), Cheia de Manias (Raça Negra), Depois do Prazer (Só Pra Contrariar), Lua Vai (Katinguelê) e muitos outros hinos que embalam a trilha sonora da vida de tantas pessoas.

MARTTE já pôde se apresentar em conferências de música e palcos importantes como Rio2C, Festival Mix Brasil, FIMS, Festival DiverCidade, Cine Joia, Festival Siacalme, no Aniversário da Fábrica de Cultura da Brasilândia, nos SESC's Santo Amaro e Vila Mariana, na SIM SP 2023, no Centro Cultural da Diversidade, Olido, Vila Itororó, nos projetos Música em Rede e Derrete e no Festival Convida em Brasília (DF).

No começo de 2024, o artista assinou com a Algohits onde lançará seus próximos trabalhos, sendo o primeiro single, Bota a Cara que chegou acompanhado de um videoclipe.