Lady Gaga: como foi a concepção de 'Mayhem', o novo disco da popstar

A popstar Lady Gaga, vencedora de 14 Grammys, lança nesta sexta-feira (7) o seu tão aguardado álbum, Mayhem, seu sétimo trabalho de estúdio da carreira, que conta com 14 faixas inéditas. Este disco, que marca um retorno às raízes pop da cantora, já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Interscope Records.

Mayhem reafirma Gaga como mestre da reinvenção, capaz de criar um álbum que é ousado e eclético na mesma medida em que é profundamente pessoal. É uma declaração de liberdade artística, uma celebração das contradições da vida e um testemunho do poder da música de unir as pessoas em meio ao caos.

Gravado no Shangri-La Studios, perto da casa de Lady Gaga em Malibu, Mayhem apresenta os singles lançados anteriormente, Disease, Abracadabra e Die With a Smile. O projeto de 14 faixas teve produção executiva de Lady Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt e os produtores do álbum incluem Gaga, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein.

Na ocasião de seu lançamento, Disease foi elogiada pela crítica e pelos fãs. Misturando pop industrial com uma letra introspectiva sobre a luta contra demônios internos, a música foi elogiada pelo jornal britânico The Independent como “a melhor de Gaga em muito tempo”. O The Guardian, por sua vez, a elogiou pelos “sintetizadores efervescentes e distorcidos” e “batida forte e levemente industrial”; a Rolling Stone destacou a “linha de sintetizadores cavernosos” e o “refrão clássico de Gaga”.

Abracadabra seguiu Disease, pintando um quadro fascinante das provações da vida como uma festa metafórica. Impulsionada por temas de resiliência e tentação, a música estreou em primeiro lugar na parada Hot Dance/Pop Songs da Billboard, impulsionando Gaga para mais de 124 milhões de ouvintes mensais no Spotify, estabelecendo um novo recorde: o maior público já alcançado por uma artista feminina.

A Rolling Stone elogiou a faixa como “um retorno magistral ao pop sombrio, remetendo às influências que moldaram sua carreira”, enquanto a Clash a classificou como “uma peça emocionante de música pop que alterna luz e sombra”.

A Fader a aclamou como “uma canção antológica de eletro-pop com um gancho deliciosamente maligno e elementos de acid house que fazem cócegas no ouvido”, enquanto o site Pitchfork destacou seu “refrão de látex colante bem ao estilo ‘Born This Way’”, observando como ela também reflete a evolução de uma década da artista, do piano house de Chromatica ao estilo vocal imponente aperfeiçoado por estudos de artes cênicas.

O videoclipe, dirigido por Tanu Muino, foi celebrado pela Vogue como “um dos melhores vídeos do ano” e aclamado pela W como uma “experiência cinematográfica, quase teatral”.

À medida que Mayhem avança, suas faixas revelam uma jornada de imersão profunda que reflete a atenção meticulosa de Lady Gaga aos detalhes, desde o híbrido de instrumentação ao vivo e programação eletrônica até as ricas camadas de suas performances vocais. Cada música tece narrativas complexas com melodias marcantes, testemunho da experimentação ousada e do profundo respeito pelo ofício artístico.

Em sua essência, Mayhem trata de abraçar partes fragmentadas do eu e descobrir como elas se unem para formar algo inesperado e belo. O álbum reflete esse conceito com sua paleta sonora diversa e suas camadas temáticas, combinando elementos de caos, desafio e vulnerabilidade em uma declaração artística coesa.

Gaga descreve este processo como a colagem de um espelho quebrado: “Mesmo que você não consiga juntar as peças perfeitamente, você pode criar algo memorável e completo, à sua maneira”.

Confira o setlist completo de Mayhem, o novo álbum de Lady Gaga e ouça-o abaixo:

1. Disease

2. Abracadabra

3. Garden of Eden

4. Perfect Celebrity

5. Vanish Into You

6. Killah ft. Gesaffelstein

7. Zombieboy

8. LoveDrug

9. How Bad Do U Want Me

10. Don’t Call Tonight

11. Shadow Of A Man

12. The Beast

13. Blade of Grass

14. Die With A Smile (com Bruno Mars)