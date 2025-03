Afrodizia apresenta novo vocalista e anuncia a faixa 'Ficção'

Um dos grandes expoentes do reggae brasileiro no exterior, o Afrodizia lança nesta sexta-feira (21) a inédita Ficção. O novo single marca a estreia de Alê Massau nos vocais do grupo . Com passagens por bandas como Cidade Negra, Preto Massa e Berimbrown, o cantor apresenta sua credencial como um dos grandes frontmans da música nacional, em um casamento perfeito com os novos companheiros Pri Cantarelli (teclado), Tony Sheen (bateria), Diogo Morgado (guitarra) e Edward Sub (baixo).

Ficção conta com as participações de I-Dren Artstrong, um dos maiores expoentes do reggae filipino, Ricardo Herz e DJ Samuca. O single conta com a produção musical do austríaco Michi Ruzitschka e da lenda jamaicana Junior Marvin (Bob Marley and the Wailers).

Dirigido por Rodrigo Rímoli, o videoclipe de Ficção ganhou um roteiro de curta-metragem, que aborda o sentimento de uma comunidade que enfrenta diariamente o medo e a insegurança que chega sem avisar.

Ficção é mais uma amostra de Reggaelização, um projeto grandioso que conta com a participação de 18 grandes nomes da música, de 11 países diferentes e envolvimento de todos os continentes. O álbum ganha vida, single a single, como uma grande viagem pelo mundo, trazendo a brasilidade da Afrodizia, aliada à força e energia de muitas vozes importantes que se somam em um grande movimento de cultura de paz. Cada single nasce com um documentário, com uma ilustração e um videoclipe que retrata toda a concepção do projeto.

Participam do álbum nomes como: Carlinhos Brown, Chico César e Cidade Verde Sounds (Brasil), Quique Neira (Chile), Queen Omega (Trindade e Tobago), Dean Fraser, Rica Newell, Luciano e Junior Marvin (Jamaica), Peetah Morgan e Big Mountain (EUA), Pato Banton (Reino Unido), Isiah Shaka (França), Lord Alajiman e Ombre Zion (Senegal), Young Mbazo (África do Sul), I-Dren Artstrong (Filipinas) e House of Shem (Nova Zelândia).