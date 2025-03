A força a mulher e o sucesso de seu talento nos principais eventos do país

Apesar dos avanços na busca por igualdade de gênero, as mulheres ainda enfrentam barreiras significativas no mercado de trabalho global.

Em 2025, um relatório da Equileap revelou um estancamento na presença feminina em altos cargos de empresas cotadas mundialmente. A porcentagem de mulheres em cargos de CEO permaneceu em apenas 7%, enquanto 9% ocupavam posições de presidência em conselhos de administração. Além disso, a presença de diretoras financeiras caiu de 17% para 16%.

Setores como tecnologia, energia e infraestrutura apresentam uma representação feminina ainda menor, com mulheres ocupando apenas 24%, 20% e 16% dos cargos de liderança, respectivamente. Grandes empresas norte-americanas, como Google, Amazon e Meta, têm enfrentado críticas por retrocessos em seus planos de diversidade, equidade e inclusão. Atualmente, 92% das maiores companhias dos EUA são dirigidas por homens.

A indústria musical também reflete a desigualdade de gênero no mercado global. Apenas 21,6% das canções mais populares de 2024 contavam com mulheres como artistas principais, segundo um estudo da USC Annenberg. Além disso, apenas 14% dos compositores e 3,4% dos produtores musicais eram mulheres, mostrando que a presença feminina nos bastidores da música ainda é reduzida. Na indústria da produção musical, essa desigualdade dispara.

De acordo com um estudo do Spotify em parceria com a USC Annenberg Inclusion Initiative, apenas 6,5% dos produtores musicais globalmente são mulheres, e menos de 3% participaram das 800 músicas mais relevantes da última década. No Brasil, a situação é semelhante: em 2022, as mulheres receberam apenas 8% dos valores em direitos autorais destinados a pessoas físicas, segundo relatório do Ecad.

Por outro lado, algumas mulheres conseguiram quebrar barreiras e liderar o setor. Artistas como Taylor Swift, Beyoncé e Rihanna são exemplos de mulheres que dominam a indústria musical globalmente. Taylor Swift, por exemplo, foi a artista mais bem paga de 2023, arrecadando mais de US$ 1 bilhão com a The Eras Tour. Beyoncé também bateu recordes com a Renaissance World Tour, tornando-se a artista negra mais bem paga da história das turnês.

Quando se trata de cachês, artistas femininas de alto calibre estão, em alguns casos, superando os homens. Adele e Madonna têm cachês que ultrapassam os US$ 2 milhões por show, valores equiparados ou superiores aos de artistas masculinos como Ed Sheeran e Bruno Mars. Isso demonstra que, apesar dos desafios, algumas mulheres conseguem conquistar espaços e redefinir o mercado musical.

Uma empresa brasileira na contramão do mundo: um time liderado por mulheres

Enquanto o mundo ainda enfrenta desafios para aumentar a presença feminina em cargos de liderança, a NS Operações se destaca como um exemplo de protagonismo no setor. Sob o comando de Raquel Boletti, CEO da empresa, a NS se consolidou como uma das principais forças nos bastidores da indústria do entretenimento ao vivo, atuando desde a gestão de acessos até a coordenação de equipes e planejamento logístico.

No Lollapalooza Brasil, por exemplo, a empresa opera com um time de 85 profissionais, dos quais 52 são mulheres. A presença feminina também se reflete na coordenação geral: das 18 posições de liderança, 16 são ocupadas por mulheres, assim como 6 dos 8 auxiliares da equipe. Já entre os freelancers que colaboram frequentemente com a empresa, 109 dos 154 profissionais são mulheres, reforçando ainda mais a força feminina na produção de grandes eventos.

Além de garantir a excelência operacional nos principais festivais do país, como Tomorrowland e Só Track Boa, a NS também assina eventos voltados para o público familiar, como o Mundo Pixar, ampliando seu impacto no entretenimento.

"Nossa equipe trabalha para transformar desafios em soluções. A presença feminina no nosso time é essencial para garantir qualidade e organização nos festivais e shows", destaca Raquel Boletti. Para ela, valorizar o talento feminino é um diferencial competitivo. "Vemos mulheres assumindo funções estratégicas e operacionais com excelência, provando diariamente sua capacidade de liderar grandes produções com eficiência e sensibilidade", completa.

O protagonismo das mulheres nos bastidores da indústria de eventos tem ganhado cada vez mais espaço, e a NS Operações é um reflexo dessa mudança: "Sabemos que o mercado ainda precisa evoluir muito quando falamos de equidade de gênero, mas estamos fazendo a nossa parte ao criar um ambiente de trabalho que realmente valoriza e impulsiona as mulheres", conclui Raquel Boletti.