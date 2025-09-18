Júlia Rezende apresenta 'Invenção' na Hit Sessions

A HitLab lança o Hit Sessions, sua nova label audiovisual, que estreia trazendo a cantora e compositora goiana Júlia Rezende. Tendo sido mentorada por Rick Bonadio e após apresentar seu primeiro álbum de carreira, Mundo ao Inverso, a artista se destaca como uma potente voz do pop com trabalhos autorais que mesclam autenticidade e inovação.

Para a estreia do projeto, ela apresenta a performance de seu single Invenção em um registro exclusivo, gravado dentro do estúdio da HitLab em São Paulo, localizado na Community Creators Academy. O formato minimalista e imersivo do Hit Sessions privilegia a força vocal e a conexão direta entre músico e público.

Em Invenção, Júlia Rezende traduz a intensidade de uma paixão vivida no “quase”: a expectativa diante do silêncio, o pedido por clareza e a urgência de não viver um amor unilateral. A letra é marcada por vulnerabilidade e desabafo, refletindo a força emocional de quem deseja reciprocidade e dignidade afetiva. “Mas amar sozinha nunca foi amor” resume a essência da faixa, que transforma dor em potência artística.

Mundo Ao Inverso, o álbum de estreia de Júlia Rezende, é uma exploração profunda e sincera das dualidades da artista. Produzido por JEFF, produtor indicado ao Grammy Latino, o disco é descrito por Júlia como seu trabalho mais íntimo, onde ela se despe de qualquer armadura para se mostrar vulnerável e honesta. O álbum é uma reflexão sobre o caos, a melancolia, as ambições e a busca por autoconhecimento, transformando desconforto em arte.

O formato do projeto aposta na simplicidade visual, microfone em pedestal, luz suave e foco total na entrega da artista, para valorizar cada detalhe da canção e criar uma experiência imersiva para quem assiste.

“O Hit Sessions é um novo capítulo na forma como a música se conecta com o público. Revelamos artistas em sua essência e criamos conexões, um projeto que nasce dentro da Community Creators Academy para dar palco aos talentos imersos na creator economy e aproximar a música dos maiores creators do país”, afirma Bruno Duarte, CEO da HitLab.

