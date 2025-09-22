Graziela Medori dedica 7º álbum às composições de Valéria Velho

Entre gestos de homenagem e descobertas pessoais, Graziela Medori lança seu sétimo disco, Revela. A obra nasce do diálogo profundo com a poesia de Valéria Velho, compositora paulista que ganha aqui um espaço inteiro de escuta e reinvenção.

Em cada faixa, a intérprete percorre um território onde tradição e novidade se entrelaçam, abrindo caminho para novas leituras da canção brasileira.

Antes de gravar o álbum, Graziela acumulou conquistas em festivais de música interpretando canções de Valéria, como Saga, vencedora do FEMUPO em Barueri (2022), do Festival Nacional da MPB em São José do Rio Preto (2022) e do Festclub Hebraica (2023), além de conquistar o quinto lugar no Festival Nacional da Canção (2023). Em 2025, a música Canta rendeu o segundo lugar na categoria online do mesmo festival. Esses reconhecimentos reforçaram a força das composições de Valéria e a capacidade interpretativa de Graziela, impulsionando a parceria a se transformar em disco.

Nascida em Adamantina (SP), Valéria Velho compõe desde os 13 anos de idade. Após carreira na área jurídica, reencontrou na música o espaço de realização e expressão. Suas canções já foram gravadas por artistas como Renato Teixeira, Blubell, Márcio Lugó, Hugo Rafael, entre outros. Agora, em Revela, tem um álbum inteiramente dedicado às suas obras.

“Foi um processo emocionante, porque participei de cada etapa ao lado da Grazi, da escolha das faixas até a gravação. Ver minhas músicas nascerem com tamanha entrega foi como assistir ao parto de cada canção”, conta Valéria.

Para Graziela, Revela marca um divisor de águas em sua trajetória. “O disco traz uma linguagem pop, acessível, mas profundamente ligada à tradição da MPB. É um frescor, uma novidade. Interpretar músicas inéditas de uma compositora ainda pouco conhecida foi também um desafio e um convite a me colocar em outro lugar artístico”, afirma.

A produção musical ficou a cargo de João Oliveira, que imprimiu ao disco uma sonoridade contemporânea, entrelaçando influências do Clube da Esquina, Secos & Molhados, Maria Rita e Nando Reis. Gravado no estúdio Space Blues (SP), o álbum conta com Daniel Doc (baixo), Jota Erre (bateria), Alexandre Vianna (piano) e o próprio João Oliveira (violões e guitarras).

Mais do que um projeto fonográfico, Revela é atravessado pela experiência da maternidade. Graziela iniciou as gravações grávida e retornou ao estúdio com o filho recém-nascido no colo.

“Foi emocionante sentir a presença do Benício em cada canção, primeiro ainda na barriga e depois nos braços. É um disco de encontros: entre compositoras e intérpretes, mães e filhos, gerações e histórias”, diz.

O repertório de oito faixas traz lirismo, otimismo e reflexões sobre a vida, as escolhas e os encontros. Para Valéria, a mensagem que percorre o disco é de esperança: “De que tudo vai dar certo, que o desejo e a persistência levam à realização. As canções falam de otimismo, da crença de que é possível transformar a realidade com amor e coragem”.

Entre as faixas destacadas estão Quero, que encerra o disco com força interpretativa, e Dádivas, que reafirma a beleza lírica e melódica de Valéria.

Revela é, portanto, um retrato sensível e atual da música brasileira: um espaço em que tradição e novidade se encontram, embalados pela voz calorosa de Graziela Medori e pela escrita poética de Valéria Velho.

Ouça: