'Drag Race Brasil' terá turnê inédita em 2026

Série de apresentações ao vivo do fenômeno global chega aos teatros brasileiros com estrelas da segunda temporada

'Drag Race Brasil' terá turnê inédita em 2026 - (crédito: Divulgação)

Fenômeno da TV, o Drag Race Brasil, agora ganha um capítulo à parte e se prepara para incendiar os palcos. Após o sucesso estrondoso, a energia contagiante dos looks icônicos e dos lipsyncs eletrizantes vai transbordar da tela para uma experiência ao vivo.

A estreia acontece em São Paulo, no dia 6 de novembro, no Teatro Sabesp Frei Caneca, e a turnê promete agitar o Brasil entre março e abril de 2026, levando aos fãs a intensidade, o glamour e a representatividade que já se tornaram as marcas registradas deste movimento cultural. O espetáculo ainda passará por capitais como Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Salvador, Recife, Natal e Fortaleza.

Agora, o público poderá vibrar a cada look icônico e conferir os lipsyncs do Drag Race Brasil nos palcos com a primeira turnê oficial do programa, intitulada Drag Race Brasil – Ao Vivo, que chega como a grande celebração de uma temporada marcada pela diversidade e pelo talento das queens brasileiras levando aos fãs a chance única de viver ao vivo a intensidade, o glamour e a representatividade que já se tornaram marcas registradas do fenômeno cultural.

Não é exagero dizer que RuPaul’s Drag Race deixou de ser apenas um reality show para se tornar um movimento cultural. O programa coleciona prêmios Emmy, lançou ícones internacionais e se tornou símbolo de representatividade para a comunidade LGBTQIA+.

No Brasil, o impacto foi imediato: a versão nacional, apresentada por Grag Queen, cativou o público desde a estreia e transformou cada episódio em um evento coletivo, com maratonas, exibições lotadas e discussões acaloradas nas redes sociais.

A iniciativa é assinada pela Realness, maior produtora de eventos drag na América Latina, em parceria com a World of Wonder, responsável pela criação da franquia original.

Marcelo de Assis

Marcelo de Assis
01/10/2025
