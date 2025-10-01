'Drag Race Brasil' terá turnê inédita em 2026

Fenômeno da TV, o Drag Race Brasil, agora ganha um capítulo à parte e se prepara para incendiar os palcos. Após o sucesso estrondoso, a energia contagiante dos looks icônicos e dos lipsyncs eletrizantes vai transbordar da tela para uma experiência ao vivo.

A estreia acontece em São Paulo, no dia 6 de novembro, no Teatro Sabesp Frei Caneca, e a turnê promete agitar o Brasil entre março e abril de 2026, levando aos fãs a intensidade, o glamour e a representatividade que já se tornaram as marcas registradas deste movimento cultural. O espetáculo ainda passará por capitais como Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Salvador, Recife, Natal e Fortaleza.

Agora, o público poderá vibrar a cada look icônico e conferir os lipsyncs do Drag Race Brasil nos palcos com a primeira turnê oficial do programa, intitulada Drag Race Brasil – Ao Vivo, que chega como a grande celebração de uma temporada marcada pela diversidade e pelo talento das queens brasileiras levando aos fãs a chance única de viver ao vivo a intensidade, o glamour e a representatividade que já se tornaram marcas registradas do fenômeno cultural.

Não é exagero dizer que RuPaul’s Drag Race deixou de ser apenas um reality show para se tornar um movimento cultural. O programa coleciona prêmios Emmy, lançou ícones internacionais e se tornou símbolo de representatividade para a comunidade LGBTQIA+.

No Brasil, o impacto foi imediato: a versão nacional, apresentada por Grag Queen, cativou o público desde a estreia e transformou cada episódio em um evento coletivo, com maratonas, exibições lotadas e discussões acaloradas nas redes sociais.

A iniciativa é assinada pela Realness, maior produtora de eventos drag na América Latina, em parceria com a World of Wonder, responsável pela criação da franquia original.