Com mais de 22 milhões de views, Luna entra na música e se inspira em Ludmilla

Quando estourou no Tik Tok, mostrando as mais famosas danças do momento, Ana Caroline, de 20 anos, mais conhecida como Luna, não sabia que sua vida iria mudar. Sequer cogitava que se tornaria uma das maiores influenciadoras e alcançaria mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais.



Nascida no bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Luna alcançou uma legião de fãs e seus vídeos já ultrapassaram a marca de 22 milhões de visualizações. Quando percebeu o tamanho do seu sucesso entre público quando comparecia em eventos, a jovem da periferia passou a buscar alcançar um dos seus maiores sonhos: ser cantora. E como sua principal referência, Ludmilla, a reconheceu durante uma apresentação no Numanice, que aconteceu este ano, no Rio, a funkeira a convidou para subir ao palco.

“A Ludmilla, pra mim, é uma referência gigante na música. De uns tempos pra cá, tivemos muito contato e ela me convidou pro Numanice. Curtimos juntas, dancei com ela no palco... Quando lancei um cover da música dela, logo em seguida ela repostou e isso é muito gratificante pra mim, porque além dessa aproximação, eu sou muito fã dela”, conta Luna.

No Instagram, Luna compartilhou uma versão R&B da canção “Meu Desapego”, da dona dos hits “Rainha da Favela” e “Favela Chegou”, produzida por Brenner e Lado Sul Produtora.

Com suas coreografias, Luna está sendo vista por grandes nomes na indústria musical. Além de Ludmilla, o rapper Borges e o produtor Umberto Tavares- que lançou diversos artistas como Kelly Key, estão de olho em seu talento.