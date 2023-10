Mileide Mihaile revela como aprendeu a equilibrar a maternidade com sua agitada vida profissional

Mileide Mihaile é hoje uma das grandes influenciadoras digitais, empresária e um dos principais nomes do Carnaval paulista. Mas, por trás de toda sua rotina corrida e êxito profissional, ela equilibra o sucesso da carreira com as responsabilidades da maternidade. Em conversa com a coluna, Mileide revelou os desafios de ser mãe de Yhudy, fruto do casamento com o cantor Wesley Safadão, e como essa experiência moldou sua trajetória pessoal e profissional.

Mileide reconhece que separar sua carreira agitada da vida pessoal nem sempre é fácil, mas para trazer todo o equilíbrio necessário, aprendeu a viver um dia de cada vez. "É muito difícil, mas vivendo um dia após o outro, a gente vai se lapidando, vai vendo o que é que funciona, o que não funciona", conta ela, revelando que aos poucos foi transformando todo seu caminho para ter os melhores resultados.

Segundo a influenciadora, inicialmente tinha a ideia de trabalhar apenas 15 dias do mês, dedicando o restante do tempo ao filho. No entanto, ela confessa que nem sempre consegue manter um plano perfeito. "Tem dias que você sabe que não dá, a gente tem que pedir ajuda pra alguém para conseguir administrar todas as responsabilidades", revela.

Por outro lado, Mileide reconhece que o Yhudy, prestes a completar 13 anos, já demonstra um grande entendimento da vida que ela leva e, além de apoiá-la, até mesmo oferece sua opinião de vez em quando. Assim, também enfatiza a importância de manter um diálogo aberto com o filho. "O Yhudy é um menino muito calmo, amoroso, super educado. Eu converso muito com ele, e faz toda a diferença, porque às vezes a gente trata as crianças como se eles não entendessem nada e não soubessem de nada", afirma.

Para a empresária, é fundamental que as crianças se sintam seguras e incluídas na vida de seus pais, e isso requer conversas e compreensão mútua. "Hoje em dia as crianças são muito inteligentes, elas têm acesso à informação na palma da mão, então você tem que estar sempre junto ali com o seu filho, conversando bastante, pra ele se sentir seguro, se sentir pertencente a tudo da sua vida e da sua carreira. Então, o Yhudy cuida e, às vezes, até mesmo dá palpite", declara.