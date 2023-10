Influencer Carol Borba desmistifica o preconceito com a suplementação

Com mais de 8 milhões de seguidores acumulados em suas redes sociais, a influenciadora digital, Carol Borba, sempre esteve empenhada em compartilhar dicas e soluções para uma vida mais equilibrada. No entanto, seu compromisso recente vai além dos exercícios e da alimentação balanceada. A empresária decidiu inovar na suplementação, com um lançamento de uma creatina com sabor, combinando saúde e sabor de uma forma única, tornando a suplementação não apenas eficaz e saudável, mas também gostosa.

“As pessoas têm um preconceito com a suplementação. Muitos suplementos são realmente ruins e difíceis de incluir na rotina, porque o sabor não é bom, mas a creatina não precisa ter um gosto desagradável”, afirmou a influenciadora. Pensando nisso, ela buscou criar sabores que todos pudessem desfrutar.

Após muitos testes, Carol e sua equipe chegaram a dois sabores que prometem conquistar os paladares: Tangerina Splash, com um toque de mexerica, e abacaxi com hortelã. “Mexerica para mim é a fruta que eu mais amo, então tem esse gostinho de mexerica, até a cor, parece um suco e ficou muito perfeito. Já o abacaxi com hortelã é uma combinação que acredito que não tem nenhum brasileiro que não goste. Fica incrível e o gostinho ficou como se fosse um suco, só que sem açúcar”, afirmou.

Com grandes expectativas, Carol Borba acredita que vai ser fácil incluir o suplemento na rotina. “Dá para tomar no almoço e na janta, substituindo alguma outra bebida que a pessoa já fazia uso. Essa foi a intenção. Como a creatina tem que estar no dia a dia, tem que estar na rotina, ter constância para ter resultado, busquei algo agradável de tomar. Tenho certeza que vai agradar todos os paladares”, declarou.