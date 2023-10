Adriane Galisteu dá bronca ao vivo por homofobia e peões reagem

Na noite desta quarta-feira (5), Adriane Galisteu deu um aviso em tom de puxão de orelha aos peões de "A Fazenda". Logo no começo da edição, a apresentadora, ao vivo, deixou claro que tanto ela, quanto a direção da atração e do próprio programa, não toleram qualquer tipo de preconceito na convivência entre os participantes.

Galisteu citou a homofobia com todas as letras, mas sem entrar em detalhes de que estava falando especificamente das discussões envolvendo o peão Lucas Souza. "Nós já deixamos claro que se fosse necessário, alertaríamos vocês sobre temas como assédio, racismo e homofobia, certo? Chegou esse momento. [...] Na última madrugada, no meio das discussões, foram ditas frases a um peão a respeito dele, com teor homofóbico. Independente da orientação sexual de alguém, isso é inaceitável", disse a comunicadora.

Na sequência, os participantes foram informados que quem insistir em manter este tipo de comportamento no reality pode ser expulso. "Isso vale para qualquer tipo de discriminação, racismo, capacitismo, questões étnicas ou o que for. Nem preciso lembrar a vocês que esse tipo de atitude é crime e a insistência nisso pode levar até à expulsão do programa", completou Adriane Galisteu.

Falha na comunicação?

Contudo, o recado que a apresentadora deu parece não ter sido muito bem entendido pelos participantes. Então, pouco antes de encerrar a edição, Galisteu voltou a tocar no assunto para explicar mais claramente do que se tratava o puxão de orelha ao vivo.

"A gente está acompanhando algumas falas de vocês, depois do alerta que eu dei no início do programa. E parece que alguns não entenderam muito bem. Gente, é preciso que eu desenhe? É claro que o que eu falei tem a ver com as discussões que rolaram com o Lucas, na noite anterior, e os termos que foram utilizados ao se dirigirem a ele. Então por favor, fiquem atentos, porque todos nós estamos atentos aqui", concluiu.

E após o término do programa, os peões da casa começaram a reagir ao que foi dito pela apresentadora. Laranjinha foi questionar aos peões se o fato de ter chamado Lucas de "fresco" durante discussão dos dois era considerado homofobia. "Não", respondeu Chay.

Cezar Black, por sua vez, entrou no quarto onde os peões do grupo "Os Crias" estavam reunidos e falou na cara de Cariucha que em qualquer roça que ela for, ela sai e ainda corre o risco de deixar o programa canceladíssima aqui fora.

Já Yuri, que assim como Cariúcha teve uma fala homofóbica sobre Lucas, quando o chamou de "chupa p4u", tirou o corpo fora e imputou a culpa somente para a garota da laje. "Chamou ele de put!nh4, ficou debochando do jeito dele. Foi uma gritaria. Eu acho que essa questão foi mais por causa do deboche da Cariúcha", disse o modelo.

????VEJA: O esporro que Galisteu deu nos peões após o show de homofobia na ultima madrugada #ProvaDoFazendeiro #AFazenda



pic.twitter.com/m2srWYnLVe — Dantas (@Dantinhas) October 5, 2023