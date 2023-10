Galã de "Reis", Brunno Daltro desabafa sobre assédio e fotos íntimas que recebe

Um dos principais atores da série “Reis”, Brunno Daltro chama atenção não só pelo seu talento e dedicação ao ofício, mas também por sua beleza. Em seu perfil no Instagram, basta uma nova publicação surgir para chover comentários elogiando a boa forma do moço. Diante disso, em um bate papo leve, ele assumiu que é constantemente assediado por homens e mulheres. Inclusive, já chegou a receber fotos íntimas.

“Nas redes sociais, o assédio acontece toda hora e vem de diversas pessoas, mas ainda acredito que a situação mais doida é receber fotos íntimas, os chamados ‘nudes’, que as mulheres me enviam. Além disso, também já recebi algumas propostas inusitadas e pediram para eu mandar foto do meu pé. Mesmo que não tenha sido em troca de dinheiro, foi uma loucura, não?!”, revelou.

Modesto, ele diz que ainda não sabe se realmente é famoso. Entretanto, uma fã muito especial tomou um susto ao vê-lo na TV: a pequena Maria Teresa, sua filhinha. Ele recorda como foi o momento: “Outro dia, estava passando a novela, ela olhou para a TV, se assustou e disse ‘Papai?’. Foi engraçado e muito fofo”.

Solteiro, o intérprete do príncipe Adonias garante que sua profissão é igual a qualquer outra, mas que o “glamour” da TV acaba gerando idealizações entre os fãs, o que pode acabar causando ciúmes em seus futuros relacionamentos: “Para ser minha namorada, a pessoa deve entender que isso, inevitavelmente, irá acontecer e precisará aceitar. Se a mulher não for do meio artístico, realmente vai exigir certo grau de maturidade”, completa.