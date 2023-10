A Fazenda: Jaquelline expõe falsidade de Shay e dá fora no peão

Durante a live do Fazendeiro, na madrugada desta quinta-feira (5), Jaquelline Grohalski expôs a falsidade de Shay com ela, após seu retorno para a sede como Fazendeira, na edição da noite de ontem. Em conversa com Nadja Pessoa e Kally Fonseca, Jaque afirmou que deu um fora em seu desafeto.

"O lambe lambe já começou. Shay votou em mim e já veio me dar os parabéns: 'Ah, eu já sabia que você ia voltar como fazendeira'", contou a influenciadora. Nadja então ressaltou: "Ele é falso". E Jaque contou o fora que deu no peão. "Eu falei pra ele 'eu nunca cumprimentei você porque eu não queria pegar a energia'. Teve gente que votou em mim e eu cumprimentei", explicou a loira.

Vale lembrar que, antes de se confinarem em "A Fazenda 15", Nadja Pessoa e Shay eram amigos do lado de fora do reality. Mas, durante o jogo, eles já discutiram feio. O bate-boca aconteceu no último dia de confinamento dos dois no Paiol, antes de serem escolhidos para ocupar uma vaga na sede.

O bafafá começou porque Nadja acusou Shay de mentir sobre ela. "Fala a verdade! Mentindo sobre mim, que eu não tô interagindo com ninguém. Do jeito que ele quis queimar ela, mentindo sobre ela, sobre uma situação que ele criou na cabeça dele, fez comigo também. Beleza".

Shayan não gostou da acusação e retrucou a fala. ""Tá lacrando! Tá bom. Parabéns! Quem tá mentindo é você! Tá lacrando", disse. E Nadja, mais uma vez, não se calou. "Ainda bem que o público assiste em casa. Porque está ao vivo no PlayPlus", disse a ex-mulher do cantor D'Black.