Esquema inusitado de votação em Anitta no MTV EMA é revelado

Anitta é uma das brasileiras indicadas nas categorias do MTV EMA, previsto para acontecer no próximo dia 5 de novembro. A cantora está concorrendo nas categorias "Melhor Artista Latino" e "Maiores Fãs". Logo após o anúncio de que a funkeira brasileira estava entre os concorrentes, os fãs logo começaram a se mobilizar para garantir que ela vença a votação.

Contudo, a forma inusitada como alguns têm votado vem chamando a atenção nas redes sociais. Um dos fãs de Anitta compartilhou um vídeo mostrando que fez um verdadeira gambiarra para conseguir votar sem precisar estar sentado à frente do computador

O fã simplesmente colocou um ventilador para votar em sua ídola. E não, caro leitor, você não leu errado. Com um apoio para notebook, um mouse, uma fita adesiva, uma caneta e um ventilador, o fã em questão conseguiu "robotizão" sua ajuda no mutirão que os admiradores da cantora estão fazendo neste momento para ajudá-la a conquistar o prêmio. Assista ao final da matéria!

Método é criticado

Nas redes sociais, internautas criticaram o método inusitado do fã para garantir votos em Anitta. "Tipo de um fraudador. Explica muita coisa", avaliou um. "Ou seja, ela não é isso tudo, ela não tem todo esse engajamento que fingem ter", opinou outro.

Além de Anitta, os cantores Anavitória, Kevin O Chris, Luísa Sonza, Manu Gavassi e Matuê disputam a categoria Melhor Artista Brasileiro no MTV EMA.

Entre os mais indicados nas diferentes categorias da premiação estão Taylor Swift, que lidera a lista com sete indicações. Olivia Rodrigo e SZA estão em segundo lugar com seis indicações cada. Já os artistas Doja Cat, Måneskin, Miley Cyrus e Nicki Minaj receberam, cada um, quatro indicações. Um total de 26 artistas foram indicados pela primeira vez.

As votações foram abertas nesta terça-feira (3) e estão previstas para encerrar até 31 de outubro, às 18h59. Os vencedores das categorias Maiores Fãs e Melhor Grupo serão definidos, posteriormente, via votação nos perfis @MTVEMA nas redes sociais. Já o ganhador de Clipe do Ano será definido pela MTV.

???? GENTE??? Um fã da Anitta colocou um VENTILADOR pra ficar votando na cantora no MTV EMA. ????pic.twitter.com/lfcKexZdDP — NIPE LATINO (@NipeLatino) October 5, 2023