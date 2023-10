Filho de Kamila Simioni ameaça internautas após ataques à peoa

Se no confinamento de "A Fazenda" está rolando muito fogo no feno, do lado de fora do reality a situação não está muito diferente. Bom, ao menos não para a família da peoa Kamila Simioni. O filho da empresária, João Victor Simioni, usou as redes sociais para se pronunciar, após perder a paciência com os constantes ataques que a mãe vem recebendo. O rapaz deixou um recado em tom de ameaça aos seguidores que têm criticado a peoa.

"Vocês acham que processo só é válido com as atitudes das pessoas do programa? Acordem, viu. 90% dos comentários feitos por vocês nas redes sociais, que são milhares de vezes piores, cabem um processinho legal também. Acordem! Por aqui, sigo printando tudo, comentário por comentário", avisou o estudante de direito.

Ele completou seu depoimento dizendo aos haters que não adianta se esconder atrás de perfis fakes. "Não é porque vocês se escondem atrás de fake, que vocês podem fazer o que querem… É facinho achar os responsáveis de cada conta nas redes sociais, quando envolve meios judiciais! Acordem, fake não faz vocês invisíveis", finalizou.

Não é pq vcs se escondem atrás de fake, que vcs podem fazer oq quer… É facinho achar os responsáveis de cada conta nas redes sociais quando envolve meios judiciais!!! Acordem, fake não faz de vcs invisíveis! https://t.co/b19EdOOL8Q — jv (@jvsimioni) October 4, 2023

Kamilla Simioni vira alvo da web

Nesta quinta-feira (5), Kamilla Simioni está sendo massacrada nas redes sociais, por conta de suas falas contra a apresentadora Adriane Galisteu. Kamila está convicta de que a comandante da atração estaria passando pano para Rachel Scheherazade, por conta da explicação que Galisteu deu sobre uma discussão da jornalista com Cariúcha.

A apresentadora esclareceu aos peões uma suposta fala de Rachel no bate-boca com Cariúcha, em que ela pedia para a garota da laje não cuspir pois não queria pegar doença. Contudo, Galisteu explicou que, na verdade, essa fala nunca aconteceu. Mas não foi o suficiente.

Kamila Simioni tem circulado pela sede do reality e conversado com diversos participantes sobre a apresentadora. A empresária tem acusando a comunicadora de "passar pano" para Scheherazade e estar mentido sobre a fala da peoa na discussão.