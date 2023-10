Paolla Oliveira é pega no pulo em vídeo que desmente "desencontro" com Deolane

Nesta semana, Paolla Oliveira usou as redes sociais para negar a informação de que teria evitado encontrar Deolane Bezerra na quadra da escola de samba Grande Rio, no último final de semana. Segundo o colunista Daniel Nascimento, do portal Terra, a atriz teria feito questão de não estar nos mesmos lugares que a ex-Fazenda para não ter sua imagem associada à dela.

Entretanto, Paolla jurou que não teve nada disso e que não cumprimentou Deolane no evento que acontecia na quadra por conta do "desencontro" entre as duas. Mas, um vídeo divulgado nesta quinta-feira (5) por Daniel Nascimento mostra claramente Paolla e Deolane não só no mesmo espaço, como também a poucos metros de distância uma da outra.

O espaço em que as duas estavam era o palco. Contudo, a atriz ficou em cima de uma plataforma, enquanto as demais musas da escola e Deolane Bezerra, que foi anunciada como destaque, estavam bem ao lado da estrutura montada para acomodar a rainha de bateria da agremiação e dar mais destaque à mesma.

Naquele momento, Paolla chegou a descer quando foi anunciada, assim como aconteceu com Deolane. Embora a advogada também tem sido anunciada no microfone para toda a comunidade presente pelo apresentador do evento, parece que somente Paolla não percebeu a presença dela ali bem pertinho. Xiii!

Deolane Bezerra no palco bem próxima à Paolla Oliveira (foto: Reprodução Daniel Nascimento )



Paolla nega ter evitado Deolane

Em seu pronunciamento, Paolla disse o seguinte: "A Deolane, a gente não se conhece, e realmente a gente se desencontrou nesse dia. [...] E como a gente não se viu, não pude te dar as boas vindas para essa escola maravilhosa, que eu amo. Que eu quero que você brilhe, seja muito feliz, como eu sou ali".

Vale lembrar que, após a notícia de que Paolla Oliveira evitou Deolane Bezerra na escola de samba, a advogada chegou a dar unfollow na atriz no Instagram, mesmo após ter dito em entrevista que admirava muito a trajetória da global.

Assista ao vídeo abaixo:

“Desencontro”, poucos metros separaram Paolla Oliveira de Deolane Bezerra. pic.twitter.com/3HAnQ6eamc — Daniel Nascimento (@colunadodaniel) October 5, 2023