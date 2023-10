Cantora dinamarquesa Emilia Pedersen investe na faculdade de medicina

Dona de múltiplos talentos, Emilia Pedersen é atriz, cantora, modelo e influencer. A jovem deixou Nova York e foi de mala e cuia para Boston, também nos Estados Unidos. Mas a mudança teve um motivo especial: a dona dos hits "Skyline", "Turn It Up", "Hit Me Again" e "Missing Myself" ingressou na Boston University.

Segundo a mãe da artista pop, a brasileira Claudia Knutsson, que é de Londrina, no Paraná, a filha, que completou 21 anos em fevereiro, está concluindo o bacharelado, se dedicando à neurociência e se preparando para o novo curso. Pedersen pretende se tornar médica, porém, sem deixar de lado a sua paixão pela atuação e pela música.

"Apesar de fisicamente longe, estamos presentes uma na vida uma da outra, seja por telefonemas, seja por troca de mensagens. E, é claro, se precisar, estou sempre indo até lá! Mas é bom ela ter esse espaço e esse momento, afinal, foi uma escolha dela, super aprovada pela família. Preparamos e educamos os filhos para seguirem seus caminhos, né? Isso é gratificante demais para mim", confidenciou a empresária.

Knutsson ainda afirmou que o "normal" é o estudante viver no ambiente acadêmico, porém, os alojamentos não são grandes, têm pouca privacidade e Emilia gosta de se concentrar nas matérias e de cuidar pessoalmente de suas coisas. Por isso, optou por alugar um apartamento. "Este já vai para o segundo ano morando sozinha! Minha filha é super-responsável e se vira bem. Ensinei tudo quando era pequena, desde cozinhar a fazer limpeza, e segue tudo à risca", derreteu-se.