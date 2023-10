Rapper, Xaga lança novo clipe em comunidade do Rio

Destaque na cena do trap e rap, o cantor Xaga, 28 anos, revela o significado profundo por trás de sua mais recente canção, "Coração de Luz", lançada nesta quinta-feira, 5, com clipe gravado em sua própria comunidade, localizada em Ricardo de Alburquerque. O projeto conta com a participação de moradores locais.

Nas palavras do artista, a música surgiu de um momento pessoal de desânimo e desmotivação.“A ideia de desistir parecia tentadora”, lembra Xaga.

No entanto, ele canalizou esses sentimentos em uma canção que se tornou um mantra de fé não apenas para si, mas para todos os que enfrentam desafios em suas vidas. "Coração de Luz" é, nas palavras do próprio Xaga, um grito interno de fé que ressoa com coragem e persistência. “Independentemente das adversidades, guiando aqueles que acreditam em Deus em direção a um caminho de luz, satisfação e vitória”, diz ele

O cantor, rapper e morador orgulhoso do bairro Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio, revela detalhes exclusivos sobre seu novo videoclipe. O vídeo foi inteiramente filmado em seu bairro natal. “Refletindo minha forte conexão com o local”, pontua Xaga.

O aspecto mais notável é que ele próprio assumiu o papel de diretor, filmando a produção de forma autêntica e pessoal. Além disso, Xaga destacou a participação dos moradores na filmagem. “Todas as pessoas que aparecem no clipe são moradores do bairro, muitos dos quais são MCs como eu, desempenhando diversas funções no vídeo que vão além da música. É uma representação única da comunidade e da cultura que eu tanto valorizo”, conclui Xaga.