MC Pipokinha surge aos beijos com DJ Nathi e agita a web; Assista

MC Pipokinha voltou a ser assunto nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (6), após trocar um beijão daqueles com sua amiga, a DJ Nathi. As duas estavam em uma transmissão ao vivo, dançando só de biquíni, quando um fã pediu que elas se beijassem.

As funkeiras prontamente atenderam ao pedido e logo se beijaram. Mas não foi uma bitoquinha somente, e sim uma pegação real. Enquanto estavam ao vivo, ao fundo tocava um funk com letra de conotação sexual, que inclusive é a especialidade do repertório de Pipokinha. Além disso, famosas mostraram nas redes sociais que estavam juntas para gravar conteúdos adultos para plataformas que comercializam esse tipo de material.

Nas redes sociais, diversos internautas reagiram às imagens das duas se beijando e logo trataram de comentar sobre o assunto. "Como uma mãe deixa um filho assistir essa mulher?", questiona um internauta, sobre o fato de boa parte do público que acompanha Pipokinha ser composto por adolescentes.

"Apocalipse deixou de ser um medo de virou uma esperança", desabafou outra seguidora, que ficou indignada com as imagens de Pipokinha e Nathi se beijando. "Eu me sinto uma senhora conservadora de 70 anos vendo algo sobre esse ser", apontou mais uma.

MC Pipokinha ganhou destaque nas redes sociais por conta de seus shows pra lá de polêmicos. Em suas apresentações, os dançarinos da funkeira costumam performar passos com conotações sexuais e sensualizando além da conta.

A cantora, inclusive, não fica de fora e também se esbalda nas coreografias dignas de filmes eróticos. Além disso, ela se envolveu em algumas polêmicas recentemente, como o fato de ser acompanhada em suas apresentações pelo público menor de 18 anos e por ter desdenhado da profissão dos professores.

????EITAAAA: DJ Nathi e MC Pipokinha dão beijão em live após pedido de fã, veja: pic.twitter.com/QK3Kg2omvV — Rec News (@recnews_) October 6, 2023