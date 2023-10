A Fazenda: Yuri Meirelles se desculpa por atitudes homofóbicas com Lucas

Na noite desta quinta-feira (5), Yuri Meirelles chamou Lucas Souza para conversar e se desculpar por ter debochado dos trejeitos do ex-militar, além de tê-lo atacado usando a expressão homofóbica "chupa p4u". O arrependimento bateu no peão, após na última quarta-feira (4) a apresentadora Adriane Galisteu ter chamado a atenção dos participantes pela postura preconceituosa que alguns estavam tendo em discussões envolvendo o ex-marido de Jojo Todynho.

O parceiro de Anitta no clipe de "Funk Rave" reconheceu para o colega de confinamento que errou. "Fiquei puto comigo mesmo, eu explodi, descontei em você. Depois a gente foi lá na casa da árvore, foi o Tonzão também, enfim, peço desculpas, pelo xingamentos mesmo. Por mais que eu tenha discordado, quero pedir desculpas pelo xingamento e não quero que você leve pro coração", disse Yuri.

O modelo também avisou que não gostaria de ter rixas com Lucas no jogo e novamente demonstrou todo seu arrependimento. "Não quero que a gente fique com relação ruim aqui dentro e nem lá fora. Quero retirar todos os xingamentos ruins. Sei que tu é um moleque bom, a gente sempre se dá bem".

Na sequência, Yuri Meirelles tentou justificar suas atitudes ao culpar o nervosismo por conta de um dos seus aliados, que estava ameaçado naquele momento. "Eu estava com a cabeça a milhão na hora, com medo de um amigo ser eliminado por causa de mim, porque pensei 'o cara tinha pegado a situação sem saber o que tinha acontecido, e iria passar pro público como se a gente tivesse apunhalado ele pelas costas'".

Yuri também se desculpou por ter imitado os trejeitos de Lucas Souza. "Tem o bagulho do gesto também, mas não foi por mal não", garantiu. Lucas, por sua vez, alertou Yuri sobre o perigo de debochar com gestos. "Pra mim tanto faz como tanto fez, mas uma pessoa lá fora, pessoas LGBTQIAP+ sofrem muito com isso, sofrem bullying. E aí quando você imita o jeito da pessoa", disse o ex-militar.

Confira o diálogo entre os dois:

