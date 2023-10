A Fazenda: Cariúcha recalcula rota e pretende se desculpar com Rachel

Cariúcha mostrou que segue firme e forte recalculando sua rota para não ser cancelada pelo público de "A Fazenda 15". A desafeto de Jojo Todynho teve uma conversa com André Gonçalves na despensa, na noite desta quinta-feira (5), e foi aconselhada pelo ator a se desculpar com Rachel Scheherazade por ter xingado a peoa de "v4di4" em uma das dinâmicas do reality.

“Um movimento nobre seu pro público e pra rua é você chamar a Rachel e conversar sobre ter falado que ela é v4di4. Só isso. O resto, a diferença vai continuar do jeito que for, mas vai te fazer bem e vai fazer bem a ela. E vai te fazer crescer como pessoa. Se acha que não, tudo bem também!”, disse o ex-marido de Dani Winits.

Cariúcha então assumiu que se arrependeu do xingamento na mesma hora que o proferiu. “Disso daí eu me arrependi mesmo na hora que eu falei. […] Amanhã eu chamo ela!”, garantiu a influenciadora, que além de xingar Rachel, ainda tentou tachar a ex-apresentadora do SBT de racista e preconceituosa.

Depois, foi a vez de André conversar sobre Cariúcha com Rachel. "Eu não acredito nesse arrependimento, André. Eu também eu não sei em que nível isso me atingiu lá fora. Isso atingiu a minha carreira, a minha credibilidade", desabafou a jornalista.

A noite de ontem foi marcada pelo resultado da segunda roça da temporada. Sander Mecca e Tonzão se salvaram da berlinda, que acabou eliminando Darlan Cunha, o Laranjinha. O ator de Cidade de Deus teve apenas 4,43% dos votos para permanecer no jogo.

André aconselhou Cariúcha a ir conversar com a Rachel #AFazenda



pic.twitter.com/lmKhYzsqFR — Dantas (@Dantinhas) October 6, 2023