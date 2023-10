Nasce Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

A bebê Mavie, filha do jogador Neymar Jr com a influenciadora digital, Bruna Biancardi, nasceu nesta sexta-feira (6), em uma maternidade da área nobre de São Paulo. A informação da chegada da segunda filha do jogador foi confirmada por familiares ao colunista Leo Dias.

Ainda de acordo com o jornalista, ontem, no fim do dia, Bruna Biancardi deu entrada na maternidade, após o rompimento de sua bolsa. Na ocasião em que ela chegou ao hospital, Neymar ainda estava na Arábia Saudita, onde joga pelo time Al-Hilal.

Contudo, apesar de estar há muitas horas de distância, Neymar rapidamente embarcou em seu jatinho para conseguir chegar ao Brasil a tempo de acompanhar o parto de sua segunda herdeira. Segundo as primeiras informações, ele teria desembarcado em solo brasileiro nesta sexta.

O craque já é pai de Davi, de 12 anos. O menino é fruto do envolvimento do atleta com a influenciadora digital Carol Dantas. Mavie é a primeira filha de Bruna Biancardi.

O nascimento da pequena acontece logo após um recente período conturbado no relacionamento de Neymar e Biancardi, por conta das descobertas de algumas traições do jogador, que acabaram se tornando públicas.

Uma delas foi com a influenciadora Fernanda Campos, que expôs até um vídeo dentro do apartamento do jogador, em São Paulo. Depois, ele foi flagrado em uma casa noturna de Barcelona acompanhando por duas mulheres, no maior clima de intimidade.

Bruna Biancardi deixou claro nas redes sociais que estava ciente dos polêmicos acontecimentos envolvendo seu então companheiro, mas garantiu que o momento era de focar na reta final de sua gravidez, uma vez que não poderia ter qualquer tipo de estresse para não atrapalhar a gestação.

Poucos dias após o pronunciamento de Bruna, os dois passaram a circular sem aliança e o fim do relacionamento começou a ser especulado. Entretanto, Bruna e Neymar não confirmaram ou negaram o término.