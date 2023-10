Belo e Denilson são convocados pela Justiça para darem explicações

O cantor Belo e o ex-jogador Denilson foram convocados pela Justiça de São Paulo a darem explicações sobre o acordo extrajudicial que fizeram para que o pagoeiro pagasse a dívida milionária que tem com o também apresentador. A decisão é do juiz Carlo Melfi, da 5ª Vara Cível de São Paulo, que estipulou um prazo de duas semanas para que ambos se manifestem. As informações são do Uol.

"Esclareça o exequente (Denilson) o pedido formulado, considerando a notícia veiculada por ambas as partes em suas redes sociais, noticiando a realização de acordo para pôr fim ao litígio. Concedo o prazo de 15 dias para manifestação expressa de ambas as partes", disse o magistrado.

O acordo citado nos autos foi anunciado por Belo e Denilson em suas redes sociais, no dia 11 de agosto. Na ocasião, a publicação pegou o Brasil inteiro de surpresa, visto que a dívida não quitada por Belo vinha se arrastando há 20 anos e sem a menor previsão de cooperação do pagodeiro para encerrar a batalha judicial.

No final de agosto, o advogado de Denilson cobrou R$ 490 mil em verbas processuais. O profissional pediu, ainda, que seja determinada a continuação de depósitos efetivados pela empresa Abramus referentes a Belo até o pagamento da quantia.

De acordo com o portal Uol, a solicitação do advogado do ex-jogador aconteceu depois que a Justiça deu prioridade a um músico no recebimento de uma dívida trabalhista de Belo antes de seu cliente. Na petição enviada à Justiça, o representante de Denilson diz que teria direito a 10% do valor atualizado da dívida, que seria de R$ 4,9 milhões. A cobrança seria o equivalente a 10% de R$ 4,9 milhões, valor incontroverso da dívida admitida até então por ambas as partes no processo.

Procurada pela publicação, as defesas de Belo e Denilson não se manifestaram sobre a decisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Denilson Show (@denilsonshow)