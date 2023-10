Anitta inspira empreendedorismo e inovação na Rio Innovation Week 2023

No dia 4 de outubro de 2023, a Rio Innovation Week, conferência global de renome no campo da inovação e empreendedorismo, teve a presença da cantora e empresária Anitta, que participou de uma conversa inspiradora. O bate-papo foi conduzido pela jornalista Maju Coutinho. Durante o evento, Anitta compartilhou suas experiências no mundo do empreendedorismo, sua trajetória de carreira e os desafios que enfrentou ao longo do caminho.



Desde 2014, Anitta tomou as rédeas de sua própria carreira e tornou-se uma figura proeminente na indústria musical global. Ela não só brilhou nos palcos com sua música envolvente, mas também demonstrou ser uma empreendedora perspicaz e determinada.

Um dos aspectos mais notáveis de sua carreira foi seu compromisso de elevar o funk brasileiro como uma expressão cultural e social. A cantora enfatizou o poder transformador da música na vida dos jovens, ilustrando como o funk pode servir como uma influência positiva para a juventude brasileira.

A presença de Anitta no Rio Innovation Week 2023 foi um momento memorável e inspirador, que motivou os participantes do evento a acreditar no potencial do empreendedorismo e da inovação, destacando como a música e a paixão podem catalisar mudanças positivas na sociedade brasileira.

Sobre o Rio Innovation Week (RIW)

A Rio Innovation Week 2023 tem grande relevância no cenário da inovação e empreendedorismo, com parcerias estratégicas do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (SETUR) e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

