Jojo Todynho desabafa sobre complicações causadas pela bariátrica

Recém-operada de uma cirurgia bariátrica, Jojo Todynho abriu o coração, nesta sexta-feira (6), para contar que não tem sido nada fácil lidar com alguns dos efeitos colaterais causados pela realização do procedimento. Jojo explicou que costuma ter engasgos e, às vezes, não consegue controlar.

"O lado ruim da bariátrica é que você engasga com tudo. Eu vim do quarto agora e chego a estar suando. Eu achei que iria morrer. Me deu um desespero, que eu só chorava. É muito ruim, ainda preciso aprender a lidar com os engasgos. Você engasga com saliva, com tudo", disse a funkeira.

Apesar das dificuldades que vem enfrentando em seu pós-operatório, Jojo comemorou por finalmente ter mais qualidade de vida e poder fazer sozinha algumas coisas muito simples, como calçar uma sandália, por exemplo. "Melhor escolha que fiz na minha vida", disse a também apresentadora do Multishow.

Além disso, Jojo também contou quantos quilos conseguiu eliminar até agora. "Hoje eu fiz minha pesagem, eu operei com 145 kg e hoje eu tô com 135 kg. Fiz a bioimpedância. Perdi um pouco de massa, porque não estou malhando. Já se foram 10 kg, e é isso, vambora”, declarou.

Mas, não pense você que Jojo deixará os treinos de lado após a cirurgia. "Passou a semana do Dia das Crianças, eu já volto para o meu treino, volto minha rotina presencial da faculdade, porque eu estou fazendo online, e está tudo certo", detalhou a artista.