Musa fitness descobre ser demissexual através da hipnose

Iza, Giovana Ewbank, Nicole Puzzi e outros. Cada vez mais famosos revelam que só sentem vontade de ter relações sexuais com pessoas com quem têm algum tipo de envolvimento emocional, como foi o que aconteceu com a modelo Deia Cavalheiro, eleita a Musa de Ipanema 2023.

A revelação veio após ela comentar sobre uma situação onde se sentiu violentada. “Descobri quando eu nem sabia do significado desse termo, eu me achava super estranha pela situação de nunca sentir desejo por ninguém. Nunca mesmo”.

A modelo falou que se esforçava demais para viver um relacionamento, mas nunca dava certo. “Eu me esforçava e acabava não gostando, era muito raro eu gostar de alguém. Fui analisando e entendendo que eu só conseguia sentir algo por alguém que eu tivesse alguma conexão, tanto que já me apaixonei por um amigo na faculdade e ele era gay, eu não conseguia entender o por que disso, mas era apenas por causa da conexão”.

Déia descobriu sobre a condição quando resolveu procurar terapia com a hipnose há alguns meses. “Eu até chorei quando ele me explicou sobre o termo. Fiquei com um trauma muito profundo, por saber que me sentia daquele jeito. Já cheguei a pedir pra parar no meio de uma relação, me sentia violentada. Não era normal”.

Ainda sobre o caso, Déia disse que recebeu muitos julgamentos. “Muitos homens me chamavam de chata, dizendo que eu era muito seletiva e fresca. Antes de descobrir, eu ficava muito mal, agora eu levo numa boa”, disse. “Se algum homem vem me falar algo, já mando pesquisar sobre isso”, completou.

Fotos: Davi Borges