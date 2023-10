Sambistas revelam calote em evento de Ronaldo Fenômeno; Saiba detalhes

Os músicos Humberto e Cícero Mateus, do grupo “Viva o Samba Lisboa”, participaram da nova temporada do podcast Bulldog Show, apresentado por Tuka Carvalho. Durante a entrevista, eles falaram sobre a relação entre os artistas e jogadores de futebol.

Humberto, mais conhecido como Betinho, acabou revelando que o grupo levou calote em eventos de ninguém menos que Ronaldo Fenômeno, após se apresentarem na casa do ex-jogador. "A gente frequentou a casa do [Ronaldo] Fenômeno direto, mas era trampo. A gente saía de lá puto porque a gente não recebia”, disse Betinho.

Ele explicou que possivelmente o jogador não deixou de separar o dinheiro para o pagamento deles, mas as quantias nunca chegaram em suas mãos. “Provavelmente o Fenômeno pagava, mas o dinheiro não chegava até a gente. Porque quem contratava a gente chegava e falava que ia levar a gente pra casa do jogador. Era assim. A gente tem um amor pela parada, mas é o nosso trampo”, desabafou.

O artista ainda afirmou que muitos jogadores não sabem separar o lado profissional do pessoal. “A gente gosta de se conectar, gosta de fazer um samba com a galera [os jogadores]. Mas os caras precisam saber separar. A galera do samba não troca muito essa ideia com o jogador assim, porque os caras também têm esse negócio de fazer o lobby e tudo mais. Mas como a gente também não tem muito essa coisa de fazer lobby, de ficar puxando o saco dos outros, a gente gosta dos caras como pessoa mesmo", afirmou ele.