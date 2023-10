Jaquelline e Kamila Simioni se beijam em A Fazenda e Record reage

Em A Fazenda, festa da noite desta sexta-feira (6) deu o que falar. O motivo? As participantes Jaquelline Grohalski e Kamila Simioni trocaram um beijão de tirar o fôlego enquanto dançavam o hit "Jenifer", do saudoso cantor Gabriel Diniz. Mas a Record, que é uma emissora evangélica, logo agiu para evitar que cena se propagasse ainda mais em rede nacional.

Então, o câmera que filmava o momento, ao perceber o beijo, logo tratou de cortar o foco e mudar o ângulo para outros participantes, que também estavam dançando na pista. Nas redes sociais, internautas logo notaram a estratégia da equipe do programa. "O bispo chegando com o óleo ungido", brincou uma internauta. "O diretor de TV cortou a cena imediatamente. Só faltou colocar as imagens do cavalo", ironizou o jornalista Thiago Rocha.

Além disso, Jaquelline foi muito criticada nas redes sociais, por conta do beijo. Acontece que Kamila Simioni é sua rival no jogo, além de ter votado nela e já ter tido alguns desentendimentos. "Ai, Jaque, você estava indo bem demais pra ser verdade, né? A mulher votou em você, te esculachou, fica do lado da galera que acaba com você e você quer fazer tesourinha logo com ela? Poxa vida", lamentou uma fã da ex-BBB.

Muita gente também acabou interpretando a atitude de Kamila Simioni de beijar uma rival como uma estratégia para se livrar da roça, já que Jaquelline é a atual fazendeira da semana. Além disso, até então, o público desconhecia a bissexualidade da empresária. "Tudo para não ser indicada pela fazendeira", comentou um seguidor. "Nem sabia que a Simioni gostava [de mulheres]", falou outra.

Vale destacar que, no jogo, Kamila Simioni e Jaquelline estão em grupos diferentes. Inclusive, a empresária é muito amiga de Cariúcha, peoa que já detonou Jaque algumas vezes, principalmente quando a ex-BBB provocou uma punição propositalmente para se vingar do grupo das duas e acabou deixando a casa inteira sem água por 24h.

???????? Kamila Simioni e Jaquelline protagonizaram um beijão daqueles na festa de #AFazenda. Dá uma olhada: pic.twitter.com/6ClIisWIfp — POPline ???? (@POPline) October 7, 2023