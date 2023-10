Os fãs de Bruno Mars estão preocupados com o cantor, que neste momento está em Tel Aviv, cidade de Israel que está sob ataque terrorista atualmente. Prédios locais foram atingidos por foguetes nesta manhã. O cantor se apresentou por lá na última quarta-feira (3), e teria uma nova apresentação na noite deste sábado (7). No entanto, a imprensa local já informou que a produtora Live Nation, responsável pela turnê do artista, cancelou o espetáculo por conta dos ataques.

"Queridos clientes, a apresentação de Bruno Mars, que estava prevista para esta noite, está cancelada. Todos os compradores de ingressos para o show receberão reembolso automático no cartão de crédito com o qual a compra foi realizada. Fortalecemos os residentes de Israel, os combatentes das FDI e as forças de segurança nestes momentos difíceis", diz o comunicado divulgado pela produtora de shows nas redes sociais.

De acordo com o site The Times Of Israel, Bruno Mars e seus empresários estão sendo informados sobre o desenrolar da situação e aguardando instruções. Até o momento, nem o artista ou sua equipe se manifestaram sobre a situação. Na última quarta, Mars se apresentou pela primeira vez em Israel, para um público que ultrapassava 60 mil pessoas. Seu segundo espetáculo já estava com ingressos esgotados.

O ataque

Na manhã de hoje, Israel foi bombardeado e atacado por homens armados, segundo autoridades do país. Segundo o portal G1, o ataque surpresa é considerado um dos maiores sofridos pelo país nos últimos anos. O movimento islâmico armado Hamas reivindicou a autoria dos ataques, afirmando se tratar do início de uma grande operação.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunciou sobre o bombardeio e comunicou o lançamento da operação "Espadas de Ferro": "Estamos em guerra e vamos ganhar", disse Netanyahu. "O nosso inimigo pagará um preço que nunca conheceu", completou.