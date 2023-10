Cariúcha se desculpa com Rachel Sheherazade

Em conversa com os aliados André Gonçalves e Lucas Souza, Rachel Sheherazade contou que seu principal desafeto no confinamento, Cariúcha, a chamou para uma conversa com o objetivo de se desculpar. No entanto, a jornalista disse não acreditar no arrependimento da Garota da Laje. Além disso, Sheherazade ressaltou o fato de Cariúcha ter ignorado que a acusou injustamente de racismo em rede nacional.

"Cariúcha veio me pedir desculpas por ter me chamado de 'vadia', mas não deu nenhuma palavra sobre ter me acusado de racismo. Eu ouvi e falei 'ok, segue o jogo'. Não acredito em nenhuma palavra, mas vou seguir respeitando, falando bom dia e boa tarde, o básico. Eu já fui muito ingênua na vida", disse a jornalista.

Em conversa com Shay, Cariúcha expôs por que resolveu pedir desculpas só agora. "Eu estava com vergonha dela não querer falar comigo, dela virar as costas", disse ela. "Mas você não viu como as coisas ficaram mais leves?", respondeu Shay. "Ficaram mesmo, porque a gente dorme de frente!", concordou a Garota da Laje.

Na sequência, Shay deixou um conselho à sua aliada. "Olha, eu gosto de você, mas chega uma hora que não tem como te defender. Às vezes eu acho que estou sendo chato, mas não quero ver você mal, porque vejo que você tem coisas boas", disse o peão.

Rachel Sheherazade revela que não acredita nas desculpas de Cariúcha pic.twitter.com/r5qAJmll5Q — Mariana Morais (@moraismarianam) October 7, 2023

Conselho de ouro

Na noite da última quinta-feira (5), André Gonçalves havia aconselhado Cariúcha a se desculpar com Rachel Sheherazade por ter chamado a jornalista de "vadia", durante uma das dinâmicas do reality. Na conversa, a rival de Jojo Todynho mencionou que já tinha se arrependido do xingamento desde o momento em que o proferiu.

Quanto às acusações de racismo mencionadas por Sheherazade, Cariúcha já havia articulado, durante conversa com suas aliadas, que aproveitaria o ao vivo para tentar tachar Rachel como preconceituosa. Ela chegou a afirmar, inclusive, que a jornalista teria dito, durante uma discussão das duas, que Cariúcha não precisava cuspir, pois ela poderia pegar alguma doença. Mas, acabou sendo desmentida ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.