André Gonçalves fez acordo com Dani Winits para entrar em "A Fazenda"

Pouco antes de ser oficialmente anunciado como peão de "A Fazenda 15", André Gonçalves anunciou nas redes sociais o fim de seu casamento com a atriz Danielle Winits. O que pouca gente sabe é que sim, o anúncio do divórcio está diretamente ligado à ida do ator ao reality da Record TV.

Segundo fontes da coluna ligadas ao casal, André foi convidado pela produção da atração para se aventurar no confinamento, e não pensou duas vezes em aceitar. Afinal, financeiramente sua situação é bem complicada, por conta do processo de pensão alimentícia ao qual ele responde judicialmente, devido à uma dívida de pouco mais de R$ 100 mil.

Mas, antes de assinar com a Record, André Gonçalves fez um acordo com Dani Winits: terminar o relacionamento para que ele entrasse no confinamento usando a estratégia que fosse necessária para lutar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas, sem se preocupar com o relacionamento aqui fora. A ideia é que ele entrasse totalmente focado no jogo.

Dani acordou com André que era melhor ele entrar solteiro para não atrapalhar qualquer uma das estratégias que ele fosse usar lá dentro. Além disso, os dois se comprometeram a conversar após o fim do jogo, para possivelmente reatar a relação, caso o ator não se envolva com nenhuma peoa da atração.

Além disso, o casal tomou esta decisão para que não só André tenha a possibilidade de se envolver com alguém no reality, se assim desejar, como Dani também possa seguir sua vida aqui fora, caso escolha se envolver com outra pessoa. Atualmente, a atriz está focada no espetáculo "O Mágico de Oz", em São Paulo, no qual interpreta a bruxa Wicked.

Dani se declara ao ex

Não por acaso, na última segunda-feira (25), Dani Winits surpreendeu quem a acompanha nas redes sociais, após compartilhar uma declaração de amor para o ex-marido. Confira abaixo:

"Eu gosto de pensar que a luz do sol vai sempre iluminar o seu amanhecer. Eu gosto de saber que podemos andar de mãos dadas mesmo que trilhando caminhos distintos por hora isso possa entre seres amorosos acontecer. Eu gosto de permanecer celebrando sua existência e a de um Deus maravilhoso intercedendo em seu percorrer. Gosto mais ainda de explanar sua potência ao encarar recomeços me abastecendo dessa sua fé. Daquele que conjuga com resiliência sem perder a alegria o verbo crer. E amanheço aqui como você tanto conhece….Sendo aquela que você desde sempre sabe que pode contar que vou ser".