Pai de Larissa Manoela reflete sobre briga com a filha e desabafa

Gilberto Elias, pai de Larissa Manoela, compartilhou uma reflexão em suas redes sociais, que fala sobre paz, maturidade e dar tempo ao tempo. A publicação acontece semanas após a briga pública envolvendo a filha famosa. Larissa expôs em rede nacional que abriu mão de toda sua fortuna para deixar para os pais, após afastá-los do gerenciamento de sua carreira e assumir as rédeas.

"O tempo passa: e a gente aprende que estar em paz é melhor que estar certo. A maturidade nos ensina a fluir com a vida sem tanta resistência. Entendemos que o segredo da felicidade plena está na aceitação inteligente. O que não pode ser mudado, não deve ser lamentado", diz um trecho do texto compartilhado pelo empresário nos stories de sua conta oficial no Instagram.

Na sequência, a reflexão fala sobre erros e acertos, e sobre dar tempo ao tempo. "Então aprendemos que o segredo é apenas viver um dia de cada vez. Às vezes errando, às vezes acertando, mas nunca desistindo de ser melhor, de fazer o melhor e de esperar pelo melhor. Afinal, nossa única certeza sempre será o amor, que oferecemos aos outros e o que damos a nós mesmos".

O pai de Larissa Manoela concordou com a reflexão compartilhada e se limitou a dizer o seguinte sobre o texto: "Sabias palavras da verdade!"

Relação continua estremecida

Ao que tudo indica, a relação de Larissa Manoela com os pais ainda anda pra lá de estremecida, após toda a confusão midiática envolvendo os bens e carreira da artista. A mãe da atriz, Silvana Taques, que chegou a rebater publicamente as acusações da filha, segue afastada das redes sociais até o momento.

Larissa, por sua vez, atualmente mora com o noivo, André Luiz Frambach, em uma mansão recém-comprada. O imóvel está localizado em um luxuoso condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste carioca. Os pais da atriz continuam morando em São Paulo.

Pai de Larissa Manoela reflete sobre briga com a filha famosa (foto: Reprodução Instagram)