Renan Bolsonaro é confrontado sobre homossexualidade e abre o jogo

Renan Bolsonaro foi exposto recentemente por seu ex-assessor, Diego Pupe, que alega publicamente já ter tido um relacionamento amoroso com o filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O influenciador deu uma reveladora entrevista ao jornalista Leo Dias, na qual abriu o coração sobre sua orientação sexual, após ser confrontado pelo colunista com prints lavrados em cartório. Ou seja, os prints em questão foram atestados pelo cartório como verdadeiros.

"Só contestando algumas coisas que ele (Diego) me mostrou. Ele mostrou um print, que foi lavrado no 18º Cartório do Distrito Federal. Esse print mostra uma grande intimidade entre vocês. Uma intimidade que parece existir um relacionamento amoroso", avisou Leo Dias, que imediatamente foi interrompido por Renan. "Eu sei qual é esse print", avisou.

O print em questão é uma conversa de Renan com Diego, via WhatsApp, na qual Renan tenta reverter o fim do relacionamento com o rapaz. "Eu te amo, cara. Não termina comigo por conta disso. Já não quer transar comigo, agora vem querer terminar, porr4? Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vem aqui no meu quarto, para de show, por favor", escreveu Renan Bolsonaro para o ex-assessor.

Ainda de acordo com o jornalista, Diego sustenta que morava sob o mesmo teto que Renan, no quarto ao lado do dele. Disse, inclusive, que Renan recebia meninas num outro quarto, mas que não tinha ciúmes das relações heterossexuais do filho do ex-presidente. Renan, por sua vez, negou as informações do ex-assessor sobre ter tido um relacionamento amoroso com ele, mas confirmou que o rapaz costumava dormir em sua casa.

Renan não foge da raia

"Foi entre o final de novembro e o começo de dezembro de 2021 que ele começou a andar comigo, a me acompanhar em festas. Dormia em casa, e eu não tinha problema com isso. Era meu amigo. E nessas andanças, ele sempre me apresentava as amigas dele, e se rolasse um clima, eu ficava com a menina que ele apresentava", contou Renan. Em seguida, ressaltou que não é homofóbico: "Nunca tive preconceito, ser humano é ser humano".

Em outro trecho, ele atribuiu as afirmações de Diego sobre a suposta relação amorosa dos dois a uma fake news. "Era meu amigo, cara. Não tenho essa questão de preconceito nem nada. Se você for ou não, problema seu, não tenho essa questão de me meter na sua vida pessoal", desconversou ele, momentos antes de ser avisado sobre os prints lavrados em cartório.

Além disso, Renan supôs que seu ex-assessor esteja trabalhando com a esquerda para conseguir sujar sua imagem. "Ele mandou um áudio para um conhecido meu, falando que está trabalhando no Governo Lula. Talvez deve estar fazendo isso a mando do outro lado", disse o jovem ao jornalista Leo Dias.

