Bianca Andrade rompe com gigante dos cosméticos e inicia produção própria de maquiagens

Após uma relação de sucesso de cinco anos entre Payot e Boca Rosa Beauty, Bianca Andrade inicia um novo ciclo da carreira. A partir de janeiro, sua marca de maquiagem alçará voos solos. Para o ano de 2024, a influenciadora e a empresa de origem francesa decidiram não seguir com a parceria (licenciamento), devido às novas estratégias de ambas as partes. Agora, Boca Rosa será uma marca própria.

Ao finalizar a parceria de sucesso, a empresária e influenciadora reconhece a relevância da trajetória com a Payot: “Eu quero que o Boca Rosa seja muito maior do que eu. Foram dois anos amadurecendo essa ideia e estou muito preparada para dar esse passo. É importante sabermos a hora certa de tomarmos grandes decisões”, diz.

A empresária afirma que a marca já tem pilares estabelecidos, como inovação, sustentabilidade e diversidade: “Nesta nova fase, eu vou levar tudo o que aprendi com a Payot nesses anos que estivemos juntos. Além disso, podem esperar uma maior cartela de cores, brasilidades e muitas novidades. Vai ser completamente diferente do que vocês já me viram fazer”, conta. Reformulando o conceito e a estética da marca para embasar as novidades que chegarão com o lançamento, Bianca se dedica aos estudos de tendências, pesquisas de mercado e às parcerias que garantirão os melhores resultados.

A marca Boca Rosa Beauty surgiu há cinco anos, em 2018, com o boom de sucesso de Bianca no YouTube. Na época, a influenciadora escolheu a parceria com a Payot por ter sentido confiança e liberdade para criar seus produtos, assumindo, assim, o cargo de diretora criativa. Enquanto esteve com a marca europeia, Boca Rosa Beauty bateu recordes de vendas em diversos períodos e acumulou cases de sucesso, graças às suas estratégias de marketing que firmaram Bianca como referência no mercado.

Faturamento

Um deles foi no primeiro ano de pandemia, com a economia desestabilizada e a incerteza que pairava sobre os mercados de beleza e cosméticos, e teve o faturamento expressivo de R$ 120 milhões. No ano passado, o valor foi ainda maior e atingiu o pico de R$ 180 milhões. E o encerramento deste ano também tem a excelente perspectiva de superar ou manter o mesmo resultado de 2022.

“O que me motivou nessa relação foi a confiança, qualidade e credibilidade da cadeia produtiva da Payot. Mas o principal foi a liberdade que eu tive por ficar responsável pelas estratégias, marketing e parte criativa da marca. Sempre foi meu sonho ter minha própria marca, mas durante o período que estive com eles, aprendi muito. Fizemos um trabalho incrível e, inclusive, tenho a dona Dirce Grotkowski (CEO da Payot) como uma das minhas inspirações”, conta a empresária.