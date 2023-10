Tília celebra o funk em single com o pai Dennis e comenta relação dos dois

A cantora Tília se uniu a Dennis, um dos maiores nomes do funk, para lançar “700 por Minuto,” um single que celebra a essência do gênero e a relação única entre eles. A cantora, que sempre teve no ritmo inspiração e paixão, destaca a influência profunda que o seu pai teve em sua carreira, o descrevendo como seu ídolo e professor.

Tília cresceu nos estúdios de gravação ao lado de Dennis, testemunhando toda a magia da criação de grandes hits. Segundo a cantora, todos esses momentos marcaram sua vida e moldaram sua trajetória artística. “Desde pequena, via meu pai dedicar sua paixão ao funk. Cresci nos estúdios, vendo ele criar batidas e letras que fizeram e seguem fazendo sucesso. Foi com ele que aprendi e mergulhei no funk e também entendi o impacto que o gênero tem na cultura brasileira. Ele é meu maior ídolo, meu professor e inspiração no funk”, afirma.

Para Tília, o funk não é apenas um gênero musical, é uma parte de sua identidade e história. “O funk está em minhas veias e a batida sempre me contagiou. Crescer com Dennis como meu pai e também como minha grande referência na música me trouxe muitos aprendizados. Ele é um dos maiores nomes do funk, mas também é meu pai, e essa combinação de influência e inspiração é muito especial”, diz.

O single, lançado na última quinta-feira (05), abre os lançamentos de seu novo álbum totalmente voltado ao funk, homenageando o gênero, que hoje vem ocupando cada vez mais espaço no cenário. “Me sinto muito feliz em realizar esse projeto, mas sei do tamanho da responsabilidade de honrar um legado que vem sendo construído por gigantes do funk, como o Dennis”, declara Tília.